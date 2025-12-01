Así dieron inicio a la Navidad en Santo Domingo Oeste

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con gran alegría y espíritu navideño, la diputada Leyvi Bautista dio inicio este lunes a sus tradicionales “Mañanitas de Navidad con Leyvi”, una actividad que cada año recorre diversos sectores del municipio llevando música, mensajes de esperanza y un ambiente de compartir.

La primera parada tuvo lugar en el Kilómetro 9, donde la legisladora se reunió con los residentes para celebrar juntos el comienzo oficial de la temporada navideña, compartiendo un delicioso chocolate caliente y promoviendo la unidad.

Navidad SDO

Bautista expresó que estas mañanitas nacen del deseo de acercarse a las familias, acompañarlas en las festividades y llevar un momento de alegría a cada comunidad.

“La Navidad es tiempo de compartir, de agradecer y de estar cerca de nuestra gente. Es una tradición que realizamos con amor y que cada año recibe el cariño de todos los sectores del municipio”, manifestó.

El recorrido de las “Mañanitas de Navidad con Leyvi” continuará durante todo el mes de diciembre por distintos barrios y sectores de Santo Domingo Oeste, donde además se compartirán dinámicas, sorpresas y espacios de integración familiar.