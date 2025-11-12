El libro “¡Reconócete!” de Raidy García inicia su recorrido internacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La escritora y conferencista Raidy García, fundadora del movimiento ¡Reconócete! en Pensilvania y certificada por la Maxwell Leadership Certified Team, presentó en Punta Cana su más reciente obra “¡Reconócete! De la niña de ayer a la mujer de hoy”, una publicación enfocada en el autoconocimiento, la sanación interior y el empoderamiento femenino.

El acto, celebrado en el Hotel Occidental Punta Cana, reunió a miembros de la prensa nacional, invitados especiales, líderes empresariales y figuras del ámbito del desarrollo humano, quienes acompañaron a García en una noche cargada de reflexión, gratitud e inspiración.

“Este libro es una conversación entre la niña que fuimos y la mujer que somos hoy. Es una invitación a sanar, abrazar nuestra historia y reconocer la fortaleza que habita en nosotras”, expresó la autora durante la presentación.

La obra, que combina experiencias personales con herramientas de liderazgo, fe y crecimiento interior, marca un nuevo paso en la expansión del movimiento ¡Reconócete!, que impulsa el bienestar emocional y el liderazgo consciente de la mujer hispana.

Tras su lanzamiento en Punta Cana, “¡Reconócete! De la niña de ayer a la mujer de hoy” debutará en la Feria Internacional del Libro de México, el próximo 30 de noviembre, uno de los eventos literarios más importantes de América Latina.

El libro ya está disponible en Amazon y plataformas digitales.