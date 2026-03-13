Líderes empresariales impulsan el futuro del emprendimiento dominicano

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Con el objetivo de brindar herramientas estratégicas y fomentar el crecimiento empresarial en el país, se llevará a cabo el evento "Del Renacer al Liderazgo", un encuentro diseñado para emprendedores y dueños de negocios que buscan escalar sus proyectos al siguiente nivel.

El evento, organizado por Scarlet García y la plataforma Negociantes RD y la producción general de la firma Nelsy Pérez Consultoría *Asesoría *Eventos, tendrá lugar el próximo 19 de marzo en el Atrio Central de Acrópolis Business Mall, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Nelsy Pérez:

Un panel de expertas de alto nivel

La jornada contará con la participación de destacadas figuras del ámbito empresarial y el marketing, quienes compartirán sus experiencias y conocimientos sobre resiliencia, liderazgo y gestión de negocios:

Nelsy Pérez: CEO de Mujeres Marketeras LATAM.

Anyela González: CEO de Maluhia Laboratorios.

Scarlet García: CEO de NegociantesRD y anfitriona del evento.

Sulin Lantigua: Vicepresidenta de Grabo Estilo.

Danielis Fermín

Editora El Dinero Mujer

Cairo Arévalo

Gerente de Innovación y Emprende Lab de Promipyme.

Además, tocaremos la sensibilidad social con el panel "Aires de Esperanza " al conversar con madres con hijos con diagnóstico de enfermedades raras.

Propósito y Visión

Bajo el lema "Un evento para crecer en el mundo del emprendimiento", la actividad busca crear un espacio de networking, aprendizaje y concientización social, donde los asistentes puedan conectar con historias de éxito reales.

"Del Renacer al Liderazgo" no solo se enfoca en la teoría de los negocios, sino en el proceso de transformación personal que requiere un líder para superar las crisis y consolidar su posición en el mercado.

Detalles del Evento:

Fecha: 19 de marzo.

Lugar: Atrio Central, Acrópolis Business Mall.

Horario: 4:00 PM – 8:00 PM.

Organiza: NegociantesRD.

Producción: Nelsy Pérez