Llaman a autoridades a ampliar catálogo de medicamentos de alto costo

La Fundación Dominicana de Fibrosis Quística y Otras Patologías (FUNDOFQ) manifestó la necesidad que existe en el país de ampliar el catálogo de los medicamentos de alto costo para esta enfermedad, e incluir moléculas indispensables para la vida de estos pacientes.

Alexandra Tabar, presidenta de FUNDOFQ, aclaró que estas moléculas serían enzimas pancreáticas, antibióticos inhalados y otros tratamientos esenciales.

Asimismo, Tabar recordó la urgencia de ejecutar la Ley de Tamizaje Neonatal, para asegurar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado para los niños afectados.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por la presidenta de la fundación durante una entrega de medicamentos, insumos y juguetes a los niños que viven con fibrosis quística, con el objetivo de brindarles alegría y esperanza.

En esta Navidad, la Fundación extiende su mano y hace un llamado a la solidaridad y al compromiso de todos, con la esperanza de convertir estas necesidades en una realidad.

La Fibrosis Quística es una enfermedad genética hereditaria que causa una mucosidad anormalmente espesa y pegajosa, afectando principalmente los pulmones (provocando infecciones y problemas respiratorios), el páncreas (dificultando la digestión y absorción de nutrientes, llevando a malnutrición) y otros órganos.