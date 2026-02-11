Llenará de color el Jardín Botánico

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como ya es tradición, la Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) presenta su exposición de Orquídeas, que este año lleva por título “Cascada de Orquídeas”, a celebrarse durante el mes de marzo en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN), siendo el objetivo promover el conocimiento, la valoración y la conservación de las orquídeas, a la vez que ofrece al público una experiencia que combina naturaleza, aprendizaje y belleza. Este año, la exhibición se desarrollará al aire libre, con un montaje que recrea una cascada.