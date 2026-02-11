Cascada de Orquídeas
Llenará de color el Jardín Botánico
Como ya es tradición, la Sociedad Dominicana de Orquideología (SDO) presenta su exposición de Orquídeas, que este año lleva por título “Cascada de Orquídeas”, a celebrarse durante el mes de marzo en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN), siendo el objetivo promover el conocimiento, la valoración y la conservación de las orquídeas, a la vez que ofrece al público una experiencia que combina naturaleza, aprendizaje y belleza. Este año, la exhibición se desarrollará al aire libre, con un montaje que recrea una cascada.