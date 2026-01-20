Llevan alegría a la niñez en la Ruta del Día de Reyes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Francisco Fernández culminó la Ruta del Día de Reyes, una jornada solidaria que llevó alegría, amor e ilusión a cientos de niños y familias de la provincia de Santo Domingo.

La iniciativa se desarrolló en distintos municipios de la provincia, incluyendo Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, así como en comunidades de Pedro Brand y Los Alcarrizos, impactando de manera positiva a niños y familias de diversos sectores, como parte de un recorrido concebido a nivel provincial.

Durante las actividades, el también exalcalde de Santo Domingo Norte destacó que cada juguete entregado representa mucho más que un regalo, al convertirse en un gesto de amor, cercanía y esperanza que fortalece la ilusión y los sueños de la niñez.

Asimismo, agradeció el respaldo de dirigentes comunitarios, voluntarios y colaboradores que hicieron posible esta ruta solidaria, resaltando que el bienestar de los niños y niñas, así como el acompañamiento a sus familias, constituye una prioridad permanente dentro de su compromiso social.

El exalcalde señaló que estas acciones forman parte de un trabajo continuo orientado a llevar alegría, apoyo y oportunidades a los sectores más necesitados de la provincia, fortaleciendo el tejido social y el espíritu comunitario.

La entrega incluyó una amplia y colorida selección de juguetes, entre ellos muñecas, bicicletas, patinetas, juegos de cocina, carritos, pelotas, rompecabezas y juegos didácticos, generando momentos de alegría, amor e ilusión durante esta significativa celebración.

Con la culminación de la Ruta del Día de Reyes, se reafirma un compromiso social enfocado en la niñez y en las familias de la provincia de Santo Domingo, promoviendo valores de inclusión, cercanía y solidaridad como base para la construcción de un mejor futuro.