Bajo lluvia, disturbios o huracanes: así trabajan quienes nunca salen en la foto

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El Día del Fotógrafo rinde homenaje a quienes, desafiando las inclemencias del tiempo, conectan a la sociedad con su realidad. Su labor trasciende las palabras, preservando la memoria colectiva y comunicando mensajes poderosos a través del lente.

Para conmemorar esta fecha, el equipo de fotografía del Periódico HOY comparte sus vivencias en el terreno: desde las historias humanas que han marcado sus vidas, hasta las claves técnicas y artísticas para capturar una imagen inolvidable.

Eventos más impactantes

"A mi me impacto la pandemia del covid-19 en gran manera. Eso fue muy traumático para mi. Yo tuve que trabajar solo durante un mes. Fue muy impactante, yo llegaba a mi casa con mucha presión. Hay cosas que no salen al aire pero yo vi muchos cadáveres en esa época. resaltó Duany Núñez, quien trabaja para Grupo Corripio desde hace 20 años.

Expresó que fueron las semanas «más desafiantes» de su carrera, debido al impacto emocional de captar las desgarradoras imágenes de aquellos que perdieron la vida a causa del virus y de los familiares, impotentes ante la situación.

Por otro lado, Chaimy Soriano contó que, apenas en su segundo día como fotógrafa de Hoy, le tocó cubrir el derrumbe del Jet Set, una experiencia que tuvo un profundo impacto en su vida.

"Ver a primera instancia a esos familiares que estaban con la esperanza de encontrar a sus seres queridos entre esos escombros, fue duro porque yo tuve que captar el momento cuando los familiares lloraban. Tuve que hacer esa toma aunque me doliera a mi también", aseguró.

Olga De la Cruz, quien forma parte del equipo desde hace un año, indicó que captar las inundaciones y tormentas que han azotado al país le ha hecho reflexionar sobre las realidades que enfrentar los barrios marginados.

"Esos días lluviosos han sido más chocantes para mi porque uno puede observar la realidad de cerca. Como ves tu entorno bajo agua, como se comporta los ciudadanos, la contaminación evidente, etc. Tu ves la realidad más palpable que cualquier idea", narró.

Impacto y desgaste emocional

En ese sentido, los fotógrafos describieron la carga emocional que conlleva su labor al retratar sucesos trágicos, escenas impactantes y escenarios peligrosos durante sus horas de trabajo.

"Yo he cubierto sucesos como el derrumbe del Jet Set y la explosión de San Cristóbal, y déjame decirte: Eso es muy traumático, Tu tirar fotos de esos cadáveres y esa destrucción, te carga mucho. He llorado bastante", aseguró Duany Núñez.

"Grabar familias desesperadas o victimas de accidentes es una experiencia impactante. Uno no nace preparado para esos eventos. El trabajo demanda mucha preparación y concentración", añadió el camarógrafo Alexis Monegro.

Claves para ser un fotógrafo profesional

El veterano fotógrafo José De León señaló que, durante sus más de veinte años de experiencia, ha aprendido muchas cualidades que todo aspirante debe tener en cuenta para tomar fotografías impactantes.

"Muchos fotógrafos primerizos no logran tirar una foto adecuada durante un suceso importante por falta de preparación y terminan poniéndose nerviosos. Lo primero es salir preparado. Mentalizarse sobre escena va a encontrar en lugar. Luego considerar la iluminación del lugar, cuál es la noticia y que se está buscando captar en la imagen", explicó.

Duany Núñez indicó que se debe considerar tres puntos importantes:

- Dominar el ISO en la cámara.

- Saber manejar el diafragma.

- Cuidar la iluminación del ambiente.

"La noticia es al momento. Si no estas preparado, no tendrás la fotografía impactante que necesitas al momento", finalizó