Logros, metas y desafíos del riego tecnificado en República Dominicana

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Con el objetivo de analizar los avances, retos y perspectivas de la modernización del riego en el país, será realizado el panel-conferencia titulado “Logros, Metas y Desafíos de la Tecnificación del Riego en República Dominicana”, un espacio de diálogo que reunirá a destacados expertos del sector agropecuario y académico.

La actividad organizada por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), contará con la participación de Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en República Dominicana; Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la PUCMM y Danilo Cruz, secretario de la Asociación Dominicana de Proveedores de Tecnologías Agrícolas (Adoproteca).

El evento, que se llevará a cabo el miércoles 6 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en el Edificio A-2, Auditorio 1 del Campus Santo Domingo de la PUCMM, abordará temas claves relacionados con la eficiencia en el uso del agua, la adopción de tecnologías innovadoras en el sector agrícola, así como los desafíos que enfrenta el país para garantizar una producción sostenible ante el cambio climático y la creciente demanda alimentaria.

Esta iniciativa busca fomentar el intercambio de conocimientos y promover alianzas estratégicas entre los sectores público, privado y académico, en favor del desarrollo agrícola sostenible de la República Dominicana.