Buscan ganador de RD$32 millones de la loto que tiene hasta el viernes para reclamar

La empresa LEIDSA informó que aún no ha sido reclamado el premio de RD$32,000,000.00 correspondiente al sorteo "Tu Única Loto" del pasado sábado 23 de agosto de 2025.

Los números ganadores fueron 5-21-30-35-37-39.

La entidad recordó que solo tienen dos días para reclamarlos.

La jugada fue realizada en el punto de venta Banca Pronto Pago, ubicado en la avenida Luperón, en Santo Domingo Distrito Nacional.

Leidsa recordó que, en caso de no ser reclamado estos 32 millones, sería la décima séptima ocasión que no se reclama un premio del Loto.