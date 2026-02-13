Loto de hoy
Números de la lotería de hoy jueves 12/02/26
Los números de la lotería de hoy
Nacional
20 11 24 11 08
Gana Más
45 19 65
Lotería Nacional
02 94 37
Leidsa
25 09 42
Loto Pool
11 12 18 23 24
Super Kino TV
13 19 23 29 38 39 41 42 45 46 53 54 63 67 68 71 72 73 75 77
Quiniela Leidsa
17 53 92
Loto - Loto Más
04 07 08 16 21 30 10 04
Quiniela Real
59 82 97
Loto Pool
45 29 61 85
Loto Real
08 23 26 29 32 34
Quiniela Loteka
82 09 48
Mega Chances
75 02 49 17 82
New York 3:30
66 36 81
New York 11:30
09 81 06
Florida Día
22 17 92
Florida Noche
51 28 97
Mega Millions
05 25 30 36 68 06
PowerBall
06 20 33 40 48 05 2X
La Primera Día
27 75 74
Primera Noche
50 50 07
Loto 5
28 20 01 17 14 03
La Suerte MD
32 34 61
La Suerte 6PM
90 06 79
LoteDom
73 96 37
El Quemaito Mayor
38
King Lottery 12:30
78 79 07
King Lottery 7:30
59 78 14
Anguila 10:00 AM
63 70 31
Anguila 1:00 PM
21 20 28
Anguila 6:00 PM
68 56 16
Anguila 9:00 PM
40 34 59