¿Jugaste?
Resultados de las loterías de este lunes 9 de febrero del 2026
A continuación, te presentamos los números ganadores de la lotería, para que verifiques tu jugada y descubras si la fortuna estuvo de tu lado.
Nacional
Juega + Pega +
07 20 16 04 18
Gana Más
93 39 73
Lotería Nacional
34 36 80
Leidsa
Pega 3 Más
08 12 21
Loto Pool
02 05 07 08 26
Super Kino TV
03 05 09 10 14 21 25 26 29 30 34 35 36 37 49 57 62 67 72 74
Quiniela Leidsa
45 46 88
Real
Quiniela Real
17 71 88
Loto Pool
68 78 75 80
Loto Real
03 08 24 25 35 38
Loteka
Quiniela Loteka
40 62 93
Mega Chances
02 14 01 13 15
Americanas
New York 3:30
46 06 33
New York 11:30
94 18 49
Florida Día
90 32 91
Florida Noche
10 62 82
PowerBall
06 19 22 28 48 24 5X
Primera
La Primera Día
24 64 64
Primera Noche
32 18 60
Loto 5
23 30 04 32 14 09
La Suerte
La Suerte MD
33 52 65
La Suerte 6PM
78 95 39
LoteDom
LoteDom
76 28 73
El Quemaito Mayor
89
King Lottery
King Lottery 12:30
39 58 09
King Lottery 7:30
99 93 20
Anguila
Anguila 10:00 AM
91 14 24
Anguila 1:00 PM
05 13 63
Anguila 6:00 PM
27 03 42
Anguila 9:00 PM
45 36 63