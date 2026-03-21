Estos son los resultados de las loterías de hoy viernes 20/03/26

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Nacional

Juega + Pega +: 14 10 10 12 08

Gana Más: 94 19 94

Lotería Nacional: 08 82 21

Leidsa

Pega 3 Más: 26 44 12

Loto Pool: 12 17 21 22 31

Super Kino TV: 01 03 06 07 12 13 15 17 19 26 30 31 33 36 47 48 54 69 71 79

Quiniela Leidsa: 18 28 28

Loto - Loto Más: 02 12 15 21 23 28 07 10

Real

Quiniela Real: 52 46 27

Loto Pool: 62 23 66 49

Loto Real: 19 20 23 24 28 33 (6.18 MM - 15.45 MM)

Loteka

Quiniela Loteka: 69 93 58

Mega Chances: 53 03 26 93 71

Americanas

New York 3:30: 01 54 70

New York 11:30: 55 05 65

Florida Día: 33 17 33

Florida Noche: 97 22 12

Mega Millions: 11 20 51 55 63 04

PowerBall: 14 18 19 21 69 01 3X

Primera

La Primera Día: 12 79 94

Primera Noche: 47 35 32

Loto 5: 13 22 03 16 12 04

La Suerte

La Suerte MD: 81 51 18

La Suerte 6PM: 49 73 35

LoteDom

LoteDom: 92 04 74

El Quemaito Mayor: 61

King Lottery

King Lottery 12:30: 94 43 90

King Lottery 7:30: 80 01 22

Anguila

Anguila 10:00 AM: 05 18 54

Anguila 1:00 PM: 63 45 63

Anguila 6:00 PM: 88 41 57

Anguila 9:00 PM: 55 58 02

Loterías dominicanas:

Lotería Nacional: Es la primera institución del Estado fundada el 24 de octubre de 1882 con la finalidad de mantener una institución de caridad. Hoy día es una de las principales loterías del país y ofrece los sorteos Gana Más y Lotería Nacional.

Leidsa: Es una de las loterías que operó por primera vez de forma electrónica, por lo que es considerada como la lotería electrónica internacional dominicana. Cuenta con diversos sorteos como Pega 3 Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela Leidsa y Loto - Loto Más.

Lotería Real: Es una de las empresas dedicadas a los juegos de azar en el país, la cual efectúa sus sorteos electrónicos desde la ciudad de Santiago. Ofrece los sorteos Loto Real, Quiniela Real, Quinielita Real y Pega 4 Real.

Loteka: Es una de las loterías de juegos de azar más recientes en la República Dominicana. Cuenta con el sorteo Quiniela Loteka, el cual se realiza diariamente.

La Primera: Es una empresa de loterías electrónicas dominicana fundada en 2019. Ofrece juegos diarios de quiniela, palé y tripleta. Sus sorteos se realizan dos veces al día, al mediodía y en la noche. También cuenta con su sorteo Loto 5 Más.

LoteDom: Es una empresa de juegos de azar y servicios electrónicos certificada legalmente en la República Dominicana en el año 2014. A través de sus sorteos, promueve el desarrollo de la sociedad y satisface las expectativas de los consumidores.

La Suerte Dominicana: Es una compañía de juegos de azar fundada en la República Dominicana en el 2020. Ofrece dos sorteos diarios y su actividad principal es la comercialización de juegos de azar. Sus sorteos son verificados y certificados por el Ministerio de Hacienda, la Lotería Nacional, auditores externos y notarios públicos. Sus sorteos de quiniela, palé y tripleta son realizados manualmente.