Luis Miguel De Camps destaca apuesta del Gobierno por educación digital que cierre brechas

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El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, afirmó que la política educativa que impulsa su gestión avanza hacia una transformación estructural orientada a cerrar brechas y formar estudiantes con capacidad de crear tecnología, durante un acto nacional por la Semana de las Niñas en las TIC 2026.

“Esta es una visión de país, una apuesta clara del gobierno del presidente Luis Abinader por cerrar brechas y construir un futuro más equitativo desde la educación”, expresó el ministro, al resaltar el enfoque estratégico que sustenta las acciones del Ministerio de Educación establecidas en su Hoja de Ruta.

De Camps explicó que la estrategia de educación digital que impulsa la institución, a través del Viceministerio de Asuntos Técnicos Pedagógicos y la Dirección de Informática Educativa, trasciende el aprendizaje instrumental de herramientas tecnológicas.

Indicó que el objetivo es que las estudiantes desarrollen una comprensión crítica de la tecnología, con capacidad para cuestionarla y construir soluciones desde ella. “Que no estén en la periferia del cambio, sino en el centro”, señaló.

En ese sentido, advirtió que el futuro no dependerá únicamente del acceso a dispositivos, sino de la capacidad de innovación. “El futuro no se va a definir solo por quién tiene acceso a la tecnología, sino por quién tiene la capacidad de crearla. Y ese espacio necesita lo que ustedes ya están demostrando: preparación, criterio y visión”, sostuvo.

La actividad, desarrollada en el marco de la Semana de las Niñas en las TIC, benefició a 242 estudiantes de las 18 Regionales educativas, quienes recibieron equipos electrónicos y fueron reconocidas por su desempeño en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas).

Durante su intervención, el ministro subrayó que las participantes representan un cambio en la manera en que el país proyecta su futuro. “No estamos solo ante niñas en TIC, sino ante niñas líderes en las TIC”, afirmó, tras destacar su disciplina, perseverancia y liderazgo.

En representación de todas las niñas reconocidas, habló Lismeiry Paniagua, quien compartió su experiencia al formar parte del ámbito de las TIC.

Expresó que la tecnología se ha convertido en una herramienta que permite aprender, crecer, crear, resolver problemas y, sobre todo, descubrir nuevas oportunidades.

“Quiero decirles a las chicas presentes que no se limiten, que todo es posible, que nosotras también podemos liderar un equipo. Yo soy el claro ejemplo de ello”, manifestó la estudiante.

En tanto, la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, sostuvo que en la actualidad es imprescindible fortalecer las competencias digitales, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la ciencia, consideradas como las carreras del futuro.

La Semana de las Niñas en las TIC forma parte de una iniciativa global impulsada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), orientada a fomentar vocaciones tecnológicas desde edades tempranas.

En el contexto nacional, el MINERD ha integrado esta agenda a su política educativa mediante programas que combinan acceso a dispositivos, formación especializada y generación de referentes femeninos en el ámbito digital.