Este lunes se celebra el Día Mundial de los Humedales

El día 2 de Febrero de 1971 se declaró el “Día Mundial de los Humedales”, mediante la Convención Internacional para la Conservación de los Humedales, conocida también como la Convención Ramsar, por el nombre de la ciudad de Irán donde se suscribió.

Su puesta en vigor tuvo lugar en el año 1975, con la participación de más de cien (100) países, de los cuales la República Dominicana forma parte.

Los humedales son lugares que corresponden a medios terrestres en los que es fundamental que predomine el recurso agua. Pueden ser naturales o artificiales.

Los humedales naturales de la República Dominicana ocupan aproximadamente 2,195 Km2, destacándose entre ellos Humedales del Parque Nacional Jaragua, humedales del Parque Nacional de Montecristi, Parque Nacional Lago Enriquillo (Humedal Internacional o Sitio Ramsar), Laguna de Oviedo, Humedales del Bajo Yuna, Laguna de Bávaro, Laguna Redonda y Laguna Limón, Caño de Estero Hondo, Laguna de Cabral o Rincón (Humedal Internacional o Sitio Ramsar), siendo ésta última el humedal de agua dulce más grande del país. Otros humedales de importancia son: Parque Nacional Humedales del Ozama y Humedales del Cinturón Verde de Santo Domingo, Humedales del Cachón de la Rubia, ambos protegidos, mediante el Decreto No. 207-02.

Los humedales artificiales ocupan casi 4,291.56 Km2, siendo en su mayoría tierras agrícolas irrigadas, canales, depresiones inundables, presas o represas y otros reservorios de agua, que son aprovechadas para el cultivo de arroz, yautía, langostas, camarones, peces y otros alimentos.

Para el año 2010, el Ministerio Ambiente tenía un registro de 751 lagunas y 49 estuarios. Ambos tipos de humedales desempeñan un papel importante en la conservación de los recursos naturales, especialmente la biodiversidad, ya que albergan especies de plantas y animales nativos y endémicos del país.

¿Por qué están en peligro?



El portal Naciones Unidas explica que a pesar de estos grandes beneficios, los humedales son unos de los ecosistemas que sufren mayor deterioro, pérdida y degradación, y se prevé que esta tendencia negativa continúe como consecuencia del rápido crecimiento de la población, la producción y el consumo insostenible, el desarrollo tecnológico y el cambio climático.

Con una pérdida del 35% a nivel mundial en los últimos 50 años comenzando en 1970, los humedales son nuestro ecosistema más amenazado, desapareciendo tres veces más rápido que los bosques.

Entre las actividades humanas que provocan la pérdida de humedales están el drenaje y relleno para usarlos para agricultura y construcción, la contaminación, la pesca excesiva y la sobreexplotación de recursos, las especies invasoras y el cambio climático.

Este círculo vicioso de desaparición de humedales, medios de sustento amenazados y agudización de la pobreza es el resultado de una forma de pensar que, de forma errónea, ve los humedales como meros terrenos baldíos en lugar de considerarlos fuentes de vida, empleos, ingresos y servicios ecosistémicos esenciales. Uno de los retos clave pasa por cambiar la mentalidad de la gente y alentar a los gobiernos y a las comunidades a valorar y priorizar los humedales.