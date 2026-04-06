Lunes de Pascua: el significado que muchos olvidan después de Semana Santa

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Hoy, 6 de abril, segundo día de la Octava de Pascua, la Iglesia celebra el ‘Lunes del Ángel’, llamado así para que ningún cristiano olvide que fue un ángel el encargado de anunciar que Cristo había resucitado.

Así lo recordó el portal web ACI Prensa,

«El ángel tomó la palabra y les dijo a las mujeres: “Vosotras no tengáis miedo; ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde estaba puesto. Marchad enseguida y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos; irá delante de vosotros a Galilea: allí le veréis. Mirad que os lo he dicho”» (Mt 28, 5-7).

El portal explicó además que la palabra ‘ángel’ procede del latín angĕlus, transliteración del griego ἄγγελος [ángelos], que quiere decir “mensajero”.

El Lunes del Ángel es propicio para profundizar en la sabiduría de Dios que ha dispuesto que sus ángeles sean mediadores entre Él y cada uno de nosotros. Los ángeles custodian, advierten y comunican los dones de Dios en el día a día de nuestras vidas.

Se recuerda que la Semana Santa 2026 finaliza con el lunes de Pascua.

Se trata del primer día de la octava Pascua, que es la semana que sucede al Domingo de Resurrección. Con su llegada empieza el Tiempo Pascual, un periodo de 50 días en los que se conmemora la muerte y resurrección de Cristo, así como el tiempo que pasó con los Apóstoles, y que concluye con el Domingo de Pentecostés.