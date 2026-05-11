Mamá
Las madres más recordadas de la Biblia y las enseñanzas que dejaron
Otra madre recordada es Ana, quien oró durante años para tener un hijo y posteriormente dedicó a Samuel al servicio de Dios.
A lo largo de la Biblia, varias mujeres marcaron generaciones con su fe, valentía y amor incondicional hacia sus hijos.
Una de las figuras más emblemáticas es María, la madre de Jesús representa para muchos creyentes el ejemplo de entrega y confianza en Dios.
Otra madre recordada es Ana, quien oró durante años para tener un hijo y posteriormente dedicó a Samuel al servicio de Dios.
También destaca Jocabed, quien arriesgó su vida para salvar a su hijo Moisés cuando el faraón ordenó matar a los niños hebreos.
En el Antiguo Testamento aparece además Rut, reconocida por su lealtad familiar y capacidad de salir adelante en tiempos difíciles.
Otra figura importante es Elisabet, quien tuvo a su hijo en edad avanzada y cuya historia representa esperanza y confianza en los tiempos de Dios.
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