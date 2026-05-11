Las madres más recordadas de la Biblia y las enseñanzas que dejaron

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A lo largo de la Biblia, varias mujeres marcaron generaciones con su fe, valentía y amor incondicional hacia sus hijos.

Una de las figuras más emblemáticas es María, la madre de Jesús representa para muchos creyentes el ejemplo de entrega y confianza en Dios.

Otra madre recordada es Ana, quien oró durante años para tener un hijo y posteriormente dedicó a Samuel al servicio de Dios.

AnaFuente externa

También destaca Jocabed, quien arriesgó su vida para salvar a su hijo Moisés cuando el faraón ordenó matar a los niños hebreos.

Jocabed

En el Antiguo Testamento aparece además Rut, reconocida por su lealtad familiar y capacidad de salir adelante en tiempos difíciles.

Otra figura importante es Elisabet, quien tuvo a su hijo en edad avanzada y cuya historia representa esperanza y confianza en los tiempos de Dios.