Maestro Francisco Natera presenta su obra sobre el cine histórico de la República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cineasta, escritor y docente universitario Francisco Nathaniel Natera Cruz presentó su primera obra literaria, “Análisis del Cine Histórico de la República Dominicana”, un estudio que examina cómo el cine nacional ha contado los acontecimientos más trascendentales de la historia del país.

Durante el acto, celebrado en el Centro Cultural Indotel, Natera afirmó que el libro nace de su deseo de “organizar un terreno que ha sido poco explorado y que merece ser estudiado con mayor sistematicidad”.

En ese orden, señaló además que “el cine no solo entretiene: también construye imaginarios y alimenta la forma en que entendemos nuestra historia”.

El autor explicó que su investigación busca dar orden a décadas de producciones históricas. “Muchas películas han retratado episodios fundamentales, pero estaban dispersas. Esta obra intenta ofrecer una guía clara para quienes desean entender cómo se ha contado nuestra historia desde la pantalla”, expresó.

La publicación, basada en su tesis de maestría en Comunicación en la Universidad Europea del Atlántico, aspira a convertirse en un referente para investigadores, cineastas y amantes del cine.

“Mi intención es que este libro sea útil, que sirva de herramienta de consulta y que motive nuevas investigaciones”, dijo Natera.

El crítico de arte Félix Manuel Lora resaltó el valor del estudio y aseguró que “la obra de Natera llena un vacío en la bibliografía cinematográfica dominicana”. Agregó que el autor “abre una puerta necesaria para comprender cómo el cine influye en la memoria colectiva del país”.

El vicerrector de Investigación y Postgrado de la UASD, Radhamés Silverio, también ponderó el aporte del libro. “Este trabajo demuestra que nuestra academia puede producir investigaciones sólidas sobre la industria cinematográfica. Es un aporte que trasciende lo académico y llega directamente a la cultura”, afirmó.

A su vez, la decana de la Facultad de Artes, Arelis Subero, destacó que el texto “documenta con precisión y sensibilidad un campo que merece mayor atención” y consideró que “es una invitación a mirar el cine dominicano con más profundidad”.

La actividad reunió a diversas autoridades universitarias y del sector cultural, entre ellas Fidel Munnigh, vicedecano de la Facultad de Artes; Wilson Mejía, vicerrector docente; Ramón Desangles, vicerrector administrativo; Jesús Andújar, director del IDEICE; y Gerardo Roa Ogando, decano de Humanidades. Para muchos asistentes, el libro llega en un momento clave.

“Nuestra industria vive un crecimiento sostenido; este tipo de investigación es esencial para acompañar ese proceso”, comentó uno de los participantes.

Formación y trayectoria del autor

Natera Cruz, licenciado en Cinematografía y Audiovisual por la UASD y magíster en Comunicación con especialidad en Audiovisuales y Multimedia, continúa ampliando su formación con un doctorado en Comunicación en la Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI México).

Sobre su motivación académica, el autor señaló: “Enseñar cine me exigió mirar más allá de la técnica; necesitaba comprender cómo nuestras producciones dialogan con la historia dominicana”.

Su experiencia incluye dirección de cortometrajes, comerciales y participación técnica en películas como Perico Ripiao, Duarte: Traición y Gloria, Del Color de la Noche, Código 666 y Amín Abel. También ha sido expositor en ferias del libro, talleres y encuentros culturales dentro y fuera del país.

Con este nuevo título, Natera afirma que espera “estimular la reflexión crítica sobre el cine dominicano y su responsabilidad en la construcción de la memoria histórica”.

“Análisis del Cine Histórico de la República Dominicana” ya está disponible para lectores y estudiosos interesados en un acercamiento profundo y ordenado al papel del cine en la identidad nacional.