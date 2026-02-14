En el MAM habrá pronto una mediateca para grandes y pequeños

Publicado por MARIANNE DE TOLENTINO Creado: Actualizado:

En los centros culturales y los museos abiertos a todos los públicos, además del disfrute de las obras, charlas y proyecciones, la consulta es un requisito. Espacios para informarse y formarse son necesarios. El Museo de Arte Moderno no se limita a los atractivos de una inmensa galería de arte, y un lugar privilegiado para charlas y proyecciones.

Desde que se construyó, se habilitó un buen espacio para la información y la consulta de datos. Integraron la biblioteca, sin restricciones y con centenares de libros, de catálogos, de documentos nacionales e internacionales. Pero el tiempo devora, daña, desestima, desgarra. La biblioteca se convirtió en un montón de impresos, irrespetando su orden y buen estado. Y lógicamente, la frecuentación se apagó.

Felizmente, está renaciendo la biblioteca y aun transformándose, contando con el estímulo del director general de Museos, Carlos Andújar, y el beneplácito del director del MAM, Federico Fondeur..

Museo para grandes y pequeños

Proyecto y procesos

Hoy no hablamos de biblioteca, sino de mediateca… Es un término que surgió hace menos de 50 años, porque amplía los medios de información. A los impresos, agrega un contenido audiovisual, de grabaciones, de videos, de soportes en línea.

No solamente, había que adquirir nuevos estantes, sino adaptar los espacios. Como ejemplos, citaremos las excelentes mediatecas de la Alianza Francesa y del Centro León.

Museo

Todavía no se ha logrado el cambio, pero, aparte del dedicado bibliotecario don Julio, encerrado en su labor por décadas, un grupo de voluntarias hace una labor muy meritoria. Ya libros y catálogos casi están clasificados- los ejemplares inservibles se eliminaron, hay mesas y pantallas, un rincón de espera.

Y sobre todo la mediateca ya tiene su nombre “Mediateca Aquiles Azar”. en homenaje al gran artista y coleccionista incansable de libros. Mencionaremos que doña Asia de Azar, bibliotecóloga, es una de las voluntarias, y que Liselotte Valdez es la directora de la mediateca.

El proceso avanza, y se anhela que los fondos para su acabada realización se consigan. Hoy en día un museo no se concibe sin mediateca, hasta el punto que a veces la consideran más importante que las exposiciones.

Biblioteca para los pequeños

Para los niños -desde los 6 años y antes– es fundamental un espacio de lectura propio, que aun puede albergar talleres. Mobiliario adecuado, juegos múltiples y orientados, imágenes y libros infantiles se requieren. Nada de eso existía.

Además, un diseño -podríamos decir una “escenografía”, se impone, con colores y elementos decorativos, plasmando la naturaleza. Los niños e infantes -hasta 12 años- son el centro de atención. Les estimulan no solo la comprensión y la convivencia, sino también la creatividad.

Este espacio, que constituye una revelación, nos encantó. Quien lo diseñó y llevó a cabo es Eric Borbón, un arquitecto joven, egresado de la UASD, muy bien preparado y especialista en tecnología aplicada a los museos. Forma parte de la oficina de Dirección General de Museos y demuestra especial interés en la cooperación internacional.

Luego, no se trata solamente de la brillantez académica y profesional, sino de una intensa sensibilidad, de una motivación por la niñez, de una interrelación entre presente y futuro.

Sus árboles verdeantes, el gran tapiz letrista, el mobiliario a escala, el pizarrón negro, los juegos inteligentes, unos cuantos libros infantiles, en fin un conjunto indiscutible, igualmente sitúan el talento de Eric Borbón. Nunca habíamos visto aquí una disposición similar.

Anhelamos que fondos oficiales o patrocinios permitan completar y mantener este apoyo del MAM a los muy jóvenes.

Ahora bien, hay que establecer relaciones activas: se necesita la presencia y participación de los niños. Hay que mandar una carta a cada dirección de colegio, y a las escuelas públicas a través del Ministerio de Educación . Confiamos plenamente en que se hará.

Coda

La República Dominicana tiene el privilegio de un museo de arte moderno excepcional en la región, por su diseño arquitectónico, por su concepción desde los inicios, por su historial de casi 50 años, por su reconocimiento nacional e internacional.

La presente etapa de una Mediateca y de un espacio modelo para desarrollar el arte, las artes, los hábitos de lectura y la creatividad propia desde que la mano y la mente manden, nos llena de optimismo.

¡En pocas palabras, que los chicos tengan, además de la familia y la escuela, un respaldo institucional, lo estamos consiguiendo en el Museo de Arte Moderno!