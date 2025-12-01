¿Cómo mantenerse activo en su proceso de visa de inmigrante en EE. UU.?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana emitió un recordatorio crítico a todos los individuos en proceso de solicitar una visa de inmigrante: la responsabilidad de la solicitud recae exclusivamente en el solicitante.

Según la entidad, la inacción o la falta de respuesta a las notificaciones oficiales pueden tener consecuencias severas, incluyendo la terminación del caso.

"Si el oficial consular solicita información o acción y usted no responde en un plazo de un año, podría iniciarse el proceso de terminación de su caso, lo que implicaría comenzar todo nuevamente desde cero", expresó la embajada,

Subrayó que el proceso de visa de inmigrante es riguroso y requiere una atención constante a cada etapa. Ignorar o retrasar la respuesta a comunicaciones importantes puede poner en peligro años de espera y trámites..

"Para evitar retrasos o la cancelación del caso, responda a tiempo, entregue los documentos según las instrucciones y mantenga su caso activo ingresando a su cuenta CEAC. Mantenerse atento es clave para que su proceso avance sin contratiempos", finalizó el comunicado.