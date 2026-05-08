Marca líder centroamericana de descanso anuncia expansión hacia República Dominicana

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Camas Florida, reconocida marca guatemalteca líder en la industria del descanso en Centroamérica, anunció oficialmente el inicio de sus operaciones en República Dominicana, fortaleciendo su presencia en el Caribe a través de importantes distribuidores nacionales como MYR Comercial, Jorge Muebles, Casa Ana y Lucy Muebles.

Con más de 30 años de trayectoria y una sólida presencia regional, la empresa continúa avanzando en su proceso de expansión internacional, llevando al mercado dominicano innovación, confort y altos estándares de calidad en colchones y sistemas de descanso.

La llegada de Camas Florida representa una apuesta estratégica por el crecimiento del mercado dominicano y por el bienestar de las familias, ofreciendo productos diseñados para mejorar la calidad del sueño y contribuir a una mejor calidad de vida.

En palabras de Ezequiel Lorenzo, Gerente País:

“Llegamos a República Dominicana no solo para ofrecer productos de alta calidad, sino para convertirnos en parte del crecimiento y bienestar del país. Nuestro compromiso es transformar la experiencia de descanso de los dominicanos, mientras generamos nuevas oportunidades de empleo y desarrollo en la región”.

Fundada en Guatemala hace más de tres décadas, Camas Florida se ha consolidado como una marca referente en la industria gracias a su compromiso con la durabilidad, la innovación y la excelencia. Actualmente, la empresa cuenta con presencia en Honduras, El Salvador, Nicaragua, Belice y ahora República Dominicana.

En el país, la marca pondrá a disposición del mercado líneas económicas, medias y premium, adaptadas a las necesidades de distintos consumidores y segmentos comerciales, incluyendo cadenas de tiendas, hoteles, distribuidores y hogares dominicanos.

Como parte de su expansión, Camas Florida estima la generación de aproximadamente 500 empleos directos e indirectos, impactando positivamente la economía local y fortaleciendo el desarrollo del talento humano en República Dominicana.

El lanzamiento oficial contó con la presencia de destacadas personalidades diplomáticas y empresariales, entre ellas Erica Guillermo, Consejera Comercial de la Embajada de Guatemala; David Mármol, Presidente de la Cámara de Comercio de la India; y Carlos Bautista, Cónsul de Guatemala.

También estuvieron presentes futuros clientes potenciales, entre ellos el Sr. Carlos, propietario de Éxito Comercial, así como representantes del sector hotelero y cooperativas clave para la expansión de la marca en el mercado dominicano.

Con esta apertura, la empresa reafirma su misión de llevar bienestar, confort y calidad de vida a cada hogar donde tiene presencia.

Sobre Camas Florida



Camas Florida es una empresa originaria de Guatemala con más de 30 años de experiencia en la industria del descanso. Reconocida por su innovación, calidad y compromiso con el bienestar de sus clientes, la marca mantiene operaciones en distintos países de Centroamérica y continúa su proceso de expansión en el Caribe.