Marianela Jiménez, maestra del dibujo y la pintura

Publicado por MARIANNE DE TOLENTINO Creado: Actualizado:

Nos alegramos mucho que Marianela Jiménez esté recordada con una exposición, pequeña pero retrospectiva y sustancial, en el Museo de Arte Moderno, y que forme parte de las artistas celebradas como maestras en el estupendo libro “Retrato de Mujer”.

Dedicó prácticamente toda su vida profesional, incluyendo el período de aprendizaje, a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esta entrega institucional no siempre le ha permitido sobresalir como se lo merecía. Marianela Jiménez, insigne maestra de la enseñanza y de la pintura, es uno de los tesoros de la historia del arte dominicano.

Una vida por y para el arte

Marianela Jiménez, que nació en Mao (Valverde) en 1925, fue una de las más brillantes graduadas de la primera promoción de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Cuando se creó, en 1942, el centro docente, esta joven talentosa ya había hecho sus primeros estudios en la Academia de Pintura del pintor alemán “allegado” George Hausdorf. Se quedó siempre ligada a la academia oficial, ejerciendo el profesorado de paisajismo y siendo su directora durante una década desde el 1990. Mantuvo una actividad intensa en comisiones nacionales de arte y cultura, pues no concebía límites a su compromiso artístico. Demostró constantemente interés por las reformas y el avance de la enseñanza artística pública.

Premiada repetidamente en las Bienales Nacionales de Artes Plásticas -todavía no se calificaban “Visuales”- y en el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, Marianela Jiménez ha expuesto bastante, entre incontables muestras colectivas y 25 exposiciones individuales. Respondía a las propuestas y oportunidades de mostrar su personalidad pictórica, exigiendo seriedad profesional. ¡Muy solidaria de sus colegas, otra virtud, Marianela no dejaba de visitar sus exposiciones y conservaba sus catálogos! Eran sus amigas, las “chicas”: un cuadro especial ilustra este compañerismo.

Cuando residió temporalmente en el Uruguay por las funciones diplomáticas de su esposo, se perfeccionó en varias técnicas del grabado –rasgo de su carácter era la curiosidad y deseo de saber más-. Este ánimo siguió vigente hasta su partida a la eternidad en 2013. El arte “obsesivo” fue la vida misma de Marianela Jimenez,

La pintura de Marianela figura en cientos de colecciones privadas y en las principales instituciones públicas. Además, el patrimonio familiar, por su hija Marisun, ha conservado con devoción numerosas obras, testimonios de su versatilidad y constancia, tanto a nivel personal como creativo.

Personalidad pictórica

Marianela Jiménez, alumna de la gran Celeste Woss y Gil, no se permitíó quedar estancada en el Clasicismo o un Impresionismo tardío. Pronto influenciada por el profesor y genial artista catalán Josep Gausachs, adoptó el Expresionismo y permaneció fiel a esa corriente vigorosa hasta sus últimas obras.

Marianela Jimenez se distinguía aliando un dibujo seguro y un colorido vivaz -fiel al óleo-: el trazo poderoso abría camino a la pincelada enérgica. La artista magistral dominaba tanto el paisaje y el bodegón, como la figura humana que interpretó en el Retrato y, entre otros temas, en el carnaval dominicano.

Marianela Jimenez dominó todas las corrientes modernas, pero el expresionismo fue su estilo y movimiento predilecto, con el dramatismo y las efusiones del color, aunque la forma, la construcción, la línea aún, estén presentes: requisito temperamental y académico.

El lirismo -subyacente o directo- aporta una impronta emocional en la mayoría de las obras. La energía pluritonal, irradiante, contrastada, se expresa mediante una pasta consistente, pinceladas sueltas, brochazos casi gestuales.

En las obras presentadas en el MAM, cual sea la época, luz, sombra, cromatismo se van estructurando al compás de nuestra contemplación.

Temas predilectos

Marianela modernizó los géneros tradicionales -retrato, paisaje, bodegón- según una versión propia, y les agregó el carnaval.

El retrato fija rasgos de la fisionomía, con mayor o menor complacencia y parecido. Marianela Jiménez, en dibujos y pinturas sobre todo, se ha destacado en este género secular, plasmando amigos, familiares, colegas artistas, vivos y fallecidos aun. No solo le interesaba el parecido físico, sino la psicología del modelo, juntándose con obras si era un pintor. La técnica notable une morfología, detalles, colorido.

En el paisaje, Marianela Jiménez es uno(a) de sus grandes intérpretes nacionales, plasmando la tierra y el mar, casi en movimiento desde el ritmo de sus pinceles. Luego, sus enfoques de la Ciudad Colonial poseen fuerza por su planteamiento constructivo y tampoco descuidan detalles. Esta visión privilegia el período histórico.

Como todo académico consumado, Marianela Jiménez se destaca en el género del bodegón: manjares y frutas tentadores, flores exuberantes demuestran el refinamiento de la paleta. Pueden ser motivo único del cuadro, o parte de un conjunto de objetos que ambientan la figura humana – así los relojes-...

Ahora bien, sorprende que la iconografía del carnaval pertenezca a la maestría de Marianela: sustancioso y perturbador, el cromatismo se alía con la fiesta…. Ha trabajado, entusiasmada, las máscaras y los atuendos típicos de diferentes provincias del país. Pinceladas controladas y brochazos impetuosos transmiten la marcha carnavalesca, sus pausas, sus arranques, sus ritmos, sus variaciones. Hay un cuadro, muy conocido y representativo, en la muestra del MAM.

Coda

Agradecemos a Ana Agelán y Amable López esta retrospectiva homenaje a Marianela Jiménez, revelando que el Museo posee una cantidad notable de sus obras. El tamaño de la exposición, bien concebida y montada, facilita el recorrido y la apreciación particular de cada cuadro, cuidadosamente seleccionado y accesible.