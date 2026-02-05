Teatro
Las Máscaras remoza espacio
El 2026 encuentra el Teatro Las Máscaras renovado, con un mejor sistema de iluminación, cambio total de techo y en sus paredes interiores, además de remozamiento de sus butacas.
Y para estrenar la sala, lo hacen con el regreso de “Cita a Ciegas”, que culminó el pasado año a casa llena sus presentaciones y sigue este fin de semana.
“Cita a ciegas”, es un homenaje lleno de ternura a Jorge Luis Borges, del dramaturgo y periodista argentino, Mario Diament, bajo la dirección de Germana Quintana.