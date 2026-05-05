Mayo Morado: Un mes para concientizar sobre las Enfermedades Inflamatorias Intestinales en RD

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Empieza Mayo Morado (Purple May por su nombre en inglés), un mes para elevar la conversación y la concientización alrededor de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) y la importancia de su abordaje óptimo. Las EII hacen referencia a los trastornos que presentan inflamación crónica del tracto digestivo como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn.

Este tipo de condiciones crónicas, de carácter sistémico y potencialmente incapacitantes pueden presentarse a cualquier edad, pero con frecuencia se diagnostican antes de los 30 años . Afectan a más de 3,83 millones de personas a nivel global y, en regiones como América Latina y el Caribe, se estima que su prevalencia está alrededor de los 33,7 casos por cada 100.000 habitantes, lo que refleja una carga creciente en la región, especialmente en países como República Dominicana.1

Más allá de sus manifestaciones físicas, la EII tiene un impacto significativo en distintas dimensiones de la vida de los pacientes, incluyendo su bienestar emocional, sus relaciones sociales y su desempeño laboral . Aunque no existe cura para estas enfermedades, los avances de la ciencia y la innovación en salud permiten hoy hablar de un mayor control de la inflamación y la sintomatología, con el objetivo de que más personas puedan gozar de una mejor calidad de vida. En ese contexto, es clave que el abordaje sea oportuno, individualizado y basado en la mejor evidencia disponible.

En este sentido, una vez la persona es diagnosticada, es fundamental considerar factores como el tipo y la localización de la enfermedad, el grado de actividad inflamatoria, la edad del paciente, las comorbilidades, las manifestaciones extraintestinales, los síntomas y la respuesta a abordajes previos, para definir un plan de manejo acorde con sus necesidades . En la práctica clínica pueden emplearse distintas alternativas de manejo, que se seleccionan según la severidad y el momento de la enfermedad, buscando controlar la inflamación, reducir síntomas y prevenir complicaciones.

“En los últimos años, la ciencia y la innovación han impulsado avances que permiten un control más preciso de la inflamación y la posibilidad de alcanzar objetivos más exigentes en la EII, como la remisión profunda. Esto puede traducirse en menos síntomas, menos recaídas y mejores resultados para la calidad de vida de los pacientes”, afirmó el doctor Socrates Bautista, gastroenterólogo y endoscopista especializado en Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

La investigación en EII avanza hacia un abordaje cada vez más personalizado: identificar a las personas con mayor riesgo de progresión y complicaciones, y caracterizar perfiles clínicos que permitan anticipar qué estrategias podrían funcionar mejor en cada caso. Por ello, distintos estudios buscan reconocer factores predictivos que orienten decisiones clínicas y optimicen resultados .

A pesar de los avances en el tratamiento de la EII, muchas personas que viven con estas condiciones continúan enfrentando desafíos significativos, especialmente en torno a necesidades que aún no logran resolverse en su manejo y calidad de vida. De hecho, estudios muestran que los pacientes siguen experimentando síntomas incapacitantes, recaídas frecuentes y complicaciones a lo largo del tiempo .

“Aún existen desafíos importantes que impactan la vida diaria de los pacientes, más allá del control clínico de la enfermedad. Por eso, es fundamental avanzar hacia un abordaje integral, que combine atención oportuna, seguimiento continuo y una mejor comprensión de las necesidades reales de quienes viven con estas condiciones”, agregó el doctor Bautista.

En América Latina, se estima que más del 53 % de los pacientes no logra un control óptimo de la enfermedad , lo que se traduce en hospitalizaciones recurrentes y un impacto negativo en su calidad de vida. Además, hasta un 83 % de los pacientes con Crohn en la región requieren hospitalización en algún momento, y la tasa de letalidad reportada en estudios latinoamericanos oscila entre 1,6 % y 10,8 % . En países como República Dominicana, si bien el manejo de la EII ha evolucionado en los últimos años, persisten brechas relevantes para lograr un control sostenido de la enfermedad. En el marco de Purple May, estas cifras subrayan la importancia de fortalecer la conversación pública, promover el diagnóstico oportuno y reconocer el valor del progreso científico para que más pacientes puedan vivir sin pausa.

"Los avances recientes en el conocimiento inmunológico han brindado una oportunidad tangible para que los pacientes puedan recuperar su calidad de vida. Durante más de 30 años, en Johnson & Johnson nos hemos dedicado a desarrollar terapias para la EII. Hoy, nos apalancamos de conocimientos profundos y soluciones sobre necesidades médicas no atendidas, destacando nuestro legado de innovación y compromiso con los pacientes que viven con enfermedades crónicas mediadas por el sistema inmunológico," indicó Alejandra López, Directora de Asuntos Médicos, Innovative Medicine, Johnson & Johnson en Centroamérica y Caribe.