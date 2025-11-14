“Todo me lo llevo esta noche”: Raphael recibe homenaje en los Latin Grammy

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El legendario cantante español Raphael fue galardonado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, en una emotiva gala celebrada en el Centro de Convenciones del Mandalay Bay, como antesala a la 26ª edición de los Latin Grammy.

El reconocimiento celebra más de 60 años de carrera del artista nacido en Linares, quien inició su trayectoria profesional a los 16 años y se convirtió en ícono de la música romántica en español, con clásicos como “Yo soy aquel” y “Mi gran noche”.