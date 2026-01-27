Lo mejor de la moda masculina en París

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La Semana de la Moda Masculina de París 2026 dejó claras direcciones estéticas que se repitieron en varias pasarelas y colecciones, marcando un pulso sobre cómo se vestirá el hombre contemporáneo en los próximos meses.

El programa, que se llevó a cabo entre 20 al 25 de enero, incluyó 35 desfiles y 32 presentaciones, donde las grandes casas de moda mostraron su colección masculina Alta Costura para el otoño-invierno 2026 y dejaron las siguientes tendencias:

Sastrería reinventada

Clásicos cortes de traje aparecen reinterpretados con líneas más relajadas, pantalones más amplios y siluetas que mezclan formalidad con confort.

Capas y texturas multidimensionales

Una constante fue la superposición de piezas camisas sobre jerseys, cazadoras bajo abrigos, chalecos sobre camisas que aporta profundidad a los conjuntos.

El cuero como protagonista

Los looks en cuero oscuro dominaron muchas pasarelas, especialmente en chaquetas, abrigos y trajes ligeros. Esta tendencia subraya un enfoque más audaz y estructurado, reforzando la presencia de materiales que aportan fuerza visual sin sacrificar sofisticación.

Hermés apuesta a una sastrería sin rigor estricto de temporadas anteriores, dando paso a looks versátiles que transitan entre lo urbano y lo sofisticado.

Colores sobrios

Predominan las paletas neutras (negro, marrón, gris y beige), pero varias colecciones incluyeron accesorios o piezas con tonos vibrantes que rompen la sobriedad y aportan un punto de interés visual. Esto sugiere un equilibrio entre elegancia clásica y expresión personal.

Autenticidad y audacia

La temporada confirmó que el lujo contemporáneo se define por autenticidad y audacia. Siluetas híbridas, combinaciones inesperadas y contrastes como sastrería con pantalones amplios estampados o capas utilitarias reflejan a un hombre más seguro.