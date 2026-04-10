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La Mesa de Diálogo por el Autismo entregó la Medalla por la Inclusión 2026 a Oscar Villanueva, presidente de Quiéreme como Soy, en reconocimiento a su trayectoria de más de 15 años impulsando iniciativas a favor de la inclusión.

La distinción fue entregada por Fernando Quiroz e Iranna Flaviá Luciano, coordinadores de la Mesa, junto a su hijo Fernando Gabriel Quiroz Flaviá, joven pintor de 16 años dentro del espectro autista.

El reconocimiento se enmarca en la 3ra Semana de Concienciación sobre el Autismo, realizada en Ágora, que reunió durante varios días a familias, especialistas e instituciones en una agenda de carácter psicoeducativo y artística, con la exposición "Alto Relieve: a dos voces", de Fernando Gabriel.

Mesa de Diálogo por el Autismo otorgó Medalla por la Inclusión a Oscar Villanueva

Por compromisos de viaje, Villanueva se encontraba fuera del país al momento de la clausura, por lo que con anticipación recibió a la familia Quiroz Flaviá en su oficina, en un encuentro cercano.

En la jornada de cierre participó una representación de Quiéreme como Soy, encabezada por su directora ejecutiva, Patricia Castillo, quien destacó la labor de la entidad y su respaldo a organizaciones vinculadas a la causa de la inclusión.

Quiroz y Flaviá valoraron el trabajo sostenido de Quiéreme como Soy, resaltando su enfoque educativo orientado a sensibilizar y promover una cultura de respeto, empatía e inclusión hacia las personas con neurodiversidad.

Esta es la segunda entrega de la Medalla por la Inclusión. La primera fue otorgada a Odile Villavillar, presidenta de la Fundación Manos Unidas por Autismo.

Como parte del reconocimiento, Villanueva recibió una obra de Fernando Gabriel, gesto que agradeció con palabras de aprecio y estímulo.

Abril es el Mes Mundial de Sensibilización sobre el Autismo. El 2 de abril fue proclamado Día Mundial por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.