Mesas navideñas "Encantadas"

Una de las tendencias que ha traído la Navidad 2025 son los hongos o mushroomcore, un estilo que se centra en su encanto natural y místico y el entorno del bosque.

Los vemos en los árboles navideños, en acentos decorativos, colocados en rincones especiales, en papel tapiz y en las mesas de muchas de las festividades de la época.

Como si se tratara de un cuento lleno de magia, entre luces, colores, velas, reflejos dorados y mesas que cuentan historias aparecen los hongos.

La propuesta de los interioristas es llevarlos a cualquier rincón, en especial la mesa de esta Nochebuena.

Su significado

Pero como todo en la vida tiene un significado, le explicamos la razón de su uso: en las comunidades ancestrales del ártico el solsticio de invierno, que ocurre el 21 de diciembre, era una fecha ceremonial y de festejos. Espiritualmente, los hongos han sido vistos como símbolos de transformación espiritual, ya que su ciclo de vida, que incluye período de crecimiento rápido y aparente desaparición, refleja la idea de muerte y renacimiento.

Amanita muscaria

Pero, ¡Ojo! no se trata de cualquier tipo de hongos, el que está arrasando en la decoración navideña de este año es el de la variedad amanita muscaria, ese color rojizo, que muestra varios puntitos blancos, popular por su icónico diseño de cuento de hadas, usado en temas de fantasía, naturaleza, Navidad y al estilo shabby chic.

Si deseas inspirar tu mesa navideña en base a este simbolismo de renovación y transformación estás a tiempo, en varias tiendas de decoración del país se encuentran.