Met Gala 2026: Georgina Rodríguez rinde homenaje familiar con joya religiosa

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Met Gala 2026 volvió a convertirse en un escaparate de moda, arte y extravagancia. Bajo el lema “Fashion is Art”, las celebridades desfilaron por la alfombra roja con propuestas que oscilaron entre la genialidad creativa y la ostentación desmedida, generando tanto admiración como críticas.

Entre las egocentricidades más comentadas destacaron los atuendos recargados con plumas y pedrería, las transparencias extremas y la falta de riesgo en los trajes masculinos, que contrastaron con la temática artística de la noche. Críticos de moda señalaron que muchos looks privilegiaron la exhibición sobre la innovación, repitiendo fórmulas ya vistas en ediciones anteriores.

Trajes locos del Met GalaVogue España

No obstante, la gala también dejó momentos memorables. Emma Chamberlain sorprendió con un vestido pintado a mano durante más de 40 horas, inspirado en Thierry Mugler y en su infancia junto a su padre pintor. Yu-chi Lyra Kuo diseñó su propio vestido con 130 metros de popelín y 900 horas de trabajo, evocando la escultura de la Victoria de Samotracia. Nicole Kidman deslumbró con un Chanel rojo de plumas y purpurina, acompañada de su hija Sunday Rose, mientras Margot Robbie se convirtió en una de las favoritas con un vestido dorado de lamé confeccionado en 761 horas.

Heidi Klum aparece en la Met Gala como una estatua literal

Entre los símbolos más comentados de la noche estuvo el crucifijo/rosario de Georgina Rodríguez, elaborado en oro blanco, diamantes y perlas, valorado entre 7 y 8 millones de euros. La pieza, diseñada por Chopard, llevaba grabados los nombres de Cristiano Ronaldo y sus hijos, incluido Ángel, el bebé que falleció en 2022, convirtiéndose en un homenaje íntimo y espiritual. Su vestido azul claro con velo bordado, inspirado en la Virgen de Fátima, reforzó la narrativa religiosa y la consolidó como una de las figuras más impactantes de la gala.