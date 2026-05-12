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Moda y estilo

Met Gala en cifras

Los vestidos de alta costura para este evento pueden oscilar entre $50,000 y $500,000 dólares en promedio, aunque los looks superan estas cifras.

El vestido más destacado y costoso de la Met Gala 2026 fue el de Isha.

El vestido más destacado y costoso de la Met Gala 2026 fue el de Isha.

Lily Luciano
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Lily Luciano

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La Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es considerada la noche más importante de la moda mundial. Celebridades, diseñadores y figuras del entretenimiento desfilaron por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte el lunes 4 de mayo con atuendos que destacaron por su creatividad, extravagancia y glamour. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el nivel de inversión detrás de cada atuendo.

Firmas como Chanel, Maison Margiela, Thom Browne, Ralph Lauren y Mugler dedicaron cientos de horas de trabajo artesanal para confeccionar piezas únicas destinadas exclusivamente a la alfombra roja. Algunos diseños incluyeron bordados hechos a mano, pedrería incrustada y estructuras escultóricas que serían imposibles de reproducir en producción comercial.

Sobre el autor
Lily Luciano

Lily Luciano

Periodista con experienciaen coberturas de radio, televisión y prensa escrita. Inició su carrera cubriendo eventos políticos y sociales. Desde hace 18 años, se desempeña como periodista en el periódico Hoy.
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