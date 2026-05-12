Met Gala en cifras

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

La Met Gala 2026 volvió a demostrar por qué es considerada la noche más importante de la moda mundial. Celebridades, diseñadores y figuras del entretenimiento desfilaron por la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte el lunes 4 de mayo con atuendos que destacaron por su creatividad, extravagancia y glamour. Uno de los elementos que más llamó la atención fue el nivel de inversión detrás de cada atuendo.

Firmas como Chanel, Maison Margiela, Thom Browne, Ralph Lauren y Mugler dedicaron cientos de horas de trabajo artesanal para confeccionar piezas únicas destinadas exclusivamente a la alfombra roja. Algunos diseños incluyeron bordados hechos a mano, pedrería incrustada y estructuras escultóricas que serían imposibles de reproducir en producción comercial.