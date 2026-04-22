Qué hacer si mi hijo no quiere estudiar: consejos prácticos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La magíster en Psicopedagogía Bilingüe y máster en PNL y Coaching, Emma Carolina Fernández, abordó el desafío que enfrentan muchas familias cuando los niños muestran resistencia a estudiar.

Fernández explicó que la motivación escolar no debe basarse en la presión ni en el castigo, sino en el acompañamiento emocional y la creación de rutinas positivas. Señaló que el exceso de pantallas, la falta de hábitos y la ausencia de comunicación abierta entre padres e hijos son factores que influyen en la desmotivación.

Durante la entrevista concedida al programa El Despertador del Grupo SIN, la especialista subrayó que el aprendizaje debe convertirse en una experiencia significativa. “El estudio debe ser visto como un puente hacia los sueños, no como una carga”, expresó.

La psicopedagoga recomendó integrar juegos educativos, reconocer los logros de los niños y fomentar la lectura como herramienta de descubrimiento. Además, resaltó la importancia de que las escuelas trabajen en conjunto con las familias para ofrecer apoyo personalizado y despertar la curiosidad en los más pequeños.