Más de mil voces se alzaron contra la violencia machista en movilización del 25N

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una jornada de denuncia y memoria, cientos de personas se congregaron este domingo en el Parque Miguel de Cervantes y el Obelisco Hembra para participar en “Voces contra la Violencia”, la movilización convocada por el movimiento feminista dominicano en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo.

Las cifras son alarmantes: entre enero y octubre de este año, el Ministerio Público registró 47 feminicidios íntimos, el Ministerio de Interior y Policía 49 y el Ministerio de la Mujer 53. Todas las cifras indican una reducción con respecto al 2024, pero los feminicidios no solo continúan sino que son cada vez más crueles y sangrientos. Por lo menos 836 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde el 2015, de acuerdo con la Procuraduría General de la República. El 36% de los casos penales son por violencia de género o intrafamiliar, según la Suprema Corte de Justicia, y el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años han sido víctimas de violencia sexual.

Durante la concentración se realizó una instalación artística montada en el parque que reunió a cientos de muñecas que representaban vidas interrumpidas por la violencia machista. "Cada muñeca es una vida truncada o una infancia huérfana. No son casos aislados”, explicaron las organizadoras. “Son el resultado de políticas que no protegen, de un Código Penal que niega derechos, de órdenes de protección que no se cumplen y de un entorno digital que multiplica el odio y el abuso.”

El punto culminante de la jornada fue la lectura del Manifiesto 25N, un documento contundente que denuncia la violencia estructural y los retrocesos institucionales que enfrentan las mujeres dominicanas.

“República Dominicana sigue siendo un territorio peligroso para las mujeres y niñas, especialmente para las negras y con menos recursos que son la mayoría de nuestra población. Y esto ocurre no por un destino trágico sino porque las instituciones del Estado, una y otra vez, toman decisiones que profundizan la desigualdad, legitiman la impunidad y dejan sin protección a grupos completos de personas en nuestra sociedad”, afirmó el documento leído ante cientos de personas.

El manifiesto critica duramente el Código Penal recién aprobado, que mantiene la prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación, emergencias médicas o cuando el feto no puede sobrevivir. “Un Código Penal mutilado, incompleto y arbitrario que responde más a presiones de los sectores conservadores fundamentalistas que a la urgencia de salvar vidas no puede ser la base de un país que dice aspirar a la justicia”, señala el texto.

El manifiesto también respaldó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que elimina la penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, recordando que “la igualdad no se consulta ni se debate, se garantiza.”

La movilización fue convocada por una amplia coalición de organizaciones feministas y comunitarias, incluyendo: UDEMU, Alianza Cristiana Dominicana, CONAMUCA, CIPAF, Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, Foro Feminista Magaly Pineda, Coalición Podemos, MUDHA, EMUDE, Tertulia Feminista Magaly Pineda, Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Asociación Trabajadoras del Hogar (ATH), CUDEM, entre otras.

“Nosotras no retrocedemos. Nosotras no olvidamos. Nosotras no renunciamos. El movimiento feminista dominicano sigue en pie. Y no nos vamos a cansar”, proclamó el manifiesto, en palabras que resonaron entre todas las personas allí presentes.

Las organizadoras anunciaron que el Manifiesto 25N será enviado formalmente a las autoridades correspondientes en los próximos días, y que continuarán las acciones de incidencia, campañas y litigios estratégicos para desmontar los discursos y decisiones que sostienen la violencia contra las mujeres.