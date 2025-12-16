Ministerio de Cultura y la UTECT acuerdan regularizar inmuebles patrimoniales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura y la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de regularizar e individualizar los inmuebles donde se encuentran monumentos nacionales, sitios históricos y arqueológicos y edificaciones de valor patrimonial pertenecientes al Estado dominicano.

El convenio fue suscrito en la sede del Ministerio de Cultura por el ministro Roberto Ángel Salcedo y el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, quienes resaltaron la relevancia de este pacto interinstitucional, quienes valoraron el impacto y la trascendencia de esta alianza.

“Este es un evento de gran importancia y trascendencia, pues dentro del marco de nuestras políticas transversales está la preservación del patrimonio material e inmaterial del pueblo dominicano, y el componente de los terrenos siempre juega un rol de estelaridad. La firma de este acuerdo interinstitucional garantiza que en esos lugares donde hay obras importantes, patrimonio material fundamental para la historia y la cultura de la República Dominicana, valores arquitectónicos y arqueológicos; estén preservados y dentro del marco de la legalidad que siempre ha sido la visión del presidente Luis Abinader”, precisó el ministro Salcedo.

En tanto, el director de la UTECT destacó el compromiso del gobierno dominicano de proteger y regularizar cada edificación que pertenece al Estado, garantizando que permanezcan protegidos bajo la figura jurídica correspondiente.

“A partir de este acuerdo, iniciamos un trabajo en conjunto con el Ministerio de Cultura para la regularización de todos los espacios culturales que correspondan, para salvaguardar y proteger los bienes históricos y culturales de la República Dominicana”, indicó Méndez Peña.

La iniciativa busca garantizar una correcta titularidad de los terrenos que albergan bienes patrimoniales, muchos de los cuales se encuentran en parcelas bajo responsabilidad de distintas instituciones estatales.

El acuerdo establece que la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado brindará apoyo técnico y registral al Ministerio de Cultura para la depuración catastral y la regularización de estos inmuebles, conforme a lo dispuesto en la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario.

Entre los compromisos asumidos por la UTECT figura la provisión de brigadas de agrimensores y profesionales técnicos, la realización de levantamientos, descensos e investigaciones catastrales y registrales, así como la tramitación de los procesos de mensura y transferencia ante las instancias correspondientes de la jurisdicción inmobiliaria. Asimismo, deberá entregar al Ministerio de Cultura toda la información y los archivos digitales resultantes de los trabajos realizados.

Por su parte, el Ministerio de Cultura se compromete a suministrar la documentación necesaria para los trabajos técnicos, acompañar a las brigadas en campo, identificar los inmuebles donde se ubican los monumentos y edificaciones patrimoniales y cubrir la totalidad de los gastos asociados al proceso de identificación, delimitación y regularización, con cargo a su presupuesto institucional.

El convenio tendrá una vigencia de tres años a partir de su firma y prevé la creación de un comité de seguimiento integrado por representantes de ambas entidades para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El Gobierno dominicano, a través de la UTECT, ha asumido el firme compromiso también con la preservación del patrimonio público. Más allá del impacto social que genera la titulación para las familias y comunidades, la regularización jurídica de los inmuebles de las instituciones públicas representa un componente estratégico para garantizar el desarrollo institucional y la soberanía territorial del país.