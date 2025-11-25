No mires atrás: 60 principios para llegar al éxito como emprendedor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Sientes que te cuesta avanzar? ¿Qué los miedos, las dudas o las circunstancias te impiden alcanzar lo que realmente deseas?

No mires atrás es una guía inspiradora para quienes están listos para transformar su historia y construir un futuro lleno de propósito.

A través de 60 principios llenos de claridad, fe y determinación, Sulin Lantigua de Glass comparte las lecciones que la llevaron desde la escasez hasta el liderazgo, demostrando que no existe situación imposible cuando se actúa con visión, esfuerzo y confianza en uno mismo.

Cada capítulo te invita a reflexionar, a recuperar la esperanza y a desarrollar una mentalidad de crecimiento que te permita superar tus propios límites.

Encontrarás en estas páginas consejos prácticos, experiencias reales y un mensaje que trasciende lo profesional: creer en ti mismo es el primer paso hacia el éxito verdadero. Se trata de una experiencia de motivación continua que te animará a levantarte y convertirte en la mejor versión de ti.

Y si decides dar un paso más, podrás obtener la acreditación Inspirer, un reconocimiento a tu compromiso con el crecimiento personal y la inspiración de otros.