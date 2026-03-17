Los momentos inolvidables vividos en los Premios Soberano

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Los Premios Soberano, la máxima distinción del arte y el espectáculo dominicano, no solo han sido escenario de glamour y emoción, sino también de ocurrencias que han arrancado carcajadas y se han convertido en parte de la memoria colectiva.

En los años 80 y 90, la presencia de humoristas como Freddy Beras Goico y Cuquín Victoria dio lugar a escenas memorables, en los antiguos Casandra, Freddy, con su estilo irreverente, improvisó chistes en plena gala, mientras Cuquín convirtió un lapsus en un sketch espontáneo que hizo reír a todo el Teatro Nacional.

Cuquín Victoria agradece a Freddy Beras Goico y Miltón Peláez

El cantante Fernando Villalona protagonizó uno de los momentos más comentados al olvidar parte de la letra de su interpretación en vivo y decidir improvisar con ocurrencias que el público celebró con aplausos y risas.

La edición de 2014 también dejó huella cuando se presentó una fusión inesperada de géneros musicales que, aunque polémica, generó risas por lo inusual de la propuesta y la reacción espontánea de los artistas en primera fila.

la presentadora Caroline Aquino sufrió un pequeño tropiezo en el escenario, pero lo convirtió en un instante divertido al bromear sobre su propio accidente, demostrando que la espontaneidad es parte del encanto de la gala.

Ya en 2025, el bachatero Raulín Rodríguez y la soprano Nathalie Peña Comas sorprendieron con una interpretación conjunta que, además de impactar por su contraste, provocó sonrisas por la naturalidad con que ambos se adaptaron al reto. Ese mismo año, los presentadores hicieron una parodia sobre los discursos interminables de algunos ganadores, logrando uno de los momentos más comentados en redes sociales.