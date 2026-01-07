Moviliza esfuerzos para una Navidad Dorada con Propósito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de llevar bienestar y alegría a una de las poblaciones más vulnerables, el programa de voluntariado corporativo “Unidos por un Sueño” de Cementos Progreso Dominicana impulsó la iniciativa “Navidad Dorada con Propósito”.

Esta jornada solidaria centró sus esfuerzos en recaudar recursos y brindar acompañamiento a los adultos mayores de la Fundación Don José María, en San Pedro de Macorís.

Entendiendo la necesidad de crear redes de apoyo para los envejecientes, voluntarios de la empresa se movilizaron en una dinámica de servicio directo, actuando como facilitadores en un espacio de convivencia y recaudación en las instalaciones de Casa Ducho. Todo lo recaudado a través de las propinas voluntarias y el consumo generado durante las horas de servicio fue destinado íntegramente a los esfuerzos de la iniciativa.

Bajo el programa “Navidad Dorada con Propósito”, los voluntarios también preparan y entregan cajas de alimentos esenciales a envejecientes de las comunidades aledañas.