Hoy en la historia. Muere Alfred Nobel
1896
Suecia. Alfred Bernhard Nobel fue un inventor y químico sueco, famoso por la invención de la dinamita y por los premios que llevan su nombre. Nació en Estocolmo, Suecia, el 21 de octubre de 1833. Estudió química en San Petersburgo, Rusia y Estados Unidos.
En 1862, estableció una fábrica de nitroglicerina. En 1867 creó la dinamita. En su testamento creó con su fortuna un fondo para premiar a los mejores exponentes en Literatura, Fisiología o Medicina, Física, Química y la Paz. Murió en San Remo, Italia, el 10 de diciembre de 1896.
Nace “La Pasionaria”
TAL DÍA COMO HOY
1520
Alemania. Martín Lutero quema en Wittenberg la bula de excomunión Exsurge Domine, decretada contra él por el papa León X.
1606
Se termina la construcción de la catedral de Sevilla en España, después de 203 años de obras.
1844
Connecticut. El dentista Horace Wells descubre en Hartford los efectos anestésicos del protóxido de nitrógeno.
1870
Bélgica. Nace Pierre Louÿs, un escritor y poeta belga.
1901
En Estocolmo y Oslo se lleva a cabo la primera entrega oficial de los premios Nobel.
1948
La ONU aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos.