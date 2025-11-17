Muere Catalina II de Rusia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Rusia. Federica Augusta Sofía, conocida como Catalina II de Rusia, llamada ‘la Grande’, fue una de las monarcas más destacadas de la historia de Rusia y de Europa. Nació en Stettin, Pomerania, Reino de Prusia, el 2 de mayo de 1729. Durante su mandato, Rusia aumentó su organización territorial. Anexionó parte de Lituania.

Mediante el tratado de Kuchuk-Kainarzhi, obtuvo de Turquía una parte de la costa Norte de los mares Negro y Azov. Murió en el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, 17 de noviembre de 1796.

TAL DIA COMO HOY

1511

España e Inglaterra se alían contra Francia.

1557

En Chile, el marino español Juan Ladrillero zarpa de Valdivia alcanzando la isla Desolación y entrando al Estrecho de Magallanes.

1800

Estados Unidos. En Washington, D. C. se reúne por primera vez el Congreso.

1821

México. Nace Pedro Ogazón, militar y político mexicano. Fue gobernador de Jalisco, ministro de Guerra, diputado local y diputado federal y magistrado de la SCJ.

1831

Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia.

1869

En Egipto se inaugura el Canal de Suez, que une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo.