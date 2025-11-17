Hoy en la historia
Muere Catalina II de Rusia
1796
Rusia. Federica Augusta Sofía, conocida como Catalina II de Rusia, llamada ‘la Grande’, fue una de las monarcas más destacadas de la historia de Rusia y de Europa. Nació en Stettin, Pomerania, Reino de Prusia, el 2 de mayo de 1729. Durante su mandato, Rusia aumentó su organización territorial. Anexionó parte de Lituania.
Mediante el tratado de Kuchuk-Kainarzhi, obtuvo de Turquía una parte de la costa Norte de los mares Negro y Azov. Murió en el Palacio de Invierno, en San Petersburgo, 17 de noviembre de 1796.
TAL DIA COMO HOY
1511
España e Inglaterra se alían contra Francia.
1557
En Chile, el marino español Juan Ladrillero zarpa de Valdivia alcanzando la isla Desolación y entrando al Estrecho de Magallanes.
1800
Estados Unidos. En Washington, D. C. se reúne por primera vez el Congreso.
1821
México. Nace Pedro Ogazón, militar y político mexicano. Fue gobernador de Jalisco, ministro de Guerra, diputado local y diputado federal y magistrado de la SCJ.
1831
Ecuador y Venezuela se separan de la Gran Colombia.
1869
En Egipto se inaugura el Canal de Suez, que une el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo.