Muere Isabel la Católica

1504

España. Isabel I de Castilla, fue reina de Castilla de 1474 hasta 1504, reina consorte de Sicilia desde 1469 y de Aragón desde 1479. Conocida como Isabel la Católica nació Madrigal de las Altas Torres, Castilla, España, el 22 de abril de 1451. Restableció la Hermandad de Castilla y conquistó Granada. Impuso la religión católica, e instauró el tribunal de la Santa Inquisición. Fue promotora del viaje de Colón a las Indias Occidentales, lo que llevó al descubrimiento de América. Murió en Medina del Campo, Castilla, España, el 26 de noviembre de 1504.

TAL DÍA COMO HOY

1812

Las tropas de Napoleón, en su retirada de la invasión de Rusia, son alcanzadas y masacradas por los ejércitos rusos durante el cruce del río Berezina.

1897

España. En Madrid el rey Alfonso XIII les ofrece la autonomía a sus colonias de Cuba y de Puerto Rico.

1905

En Rusia se realiza una huelga ferroviaria de carácter revolucionario.

1909

Rumania. Nace Eugène Ionesco, dramaturgo rumano-francés.

1916

Primera Guerra Mundial, el Gobierno griego de Eleftherios Venizelos declara la guerra a Alemania.

1985

La NASA pone en órbita el satélite mexicano Morelos II.