Muere John F. Kennedy

1963

Estados Unidos. John Fitzgerald Kennedy fue el trigésimo quinto presidente de Estados Unidos. Nació en Brookline, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917. Fue miembro de la Cámara de Representantes y senador por el Partido Demócrata. Ganador de las elecciones presidenciales de 1960, en su Gobierno tuvo lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la consolidación del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos y los primeros eventos de la Guerra de Vietnam. Fue asesinado en Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963.

TAL DÍA COMO HOY

1462

En España se publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía.

1824

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la Constitución que une a los cinco países en la República Federal de Centroamérica.

1915

El ejército otomano derrota al británico, mandado por el general Townsend.

1917

Reino Unido. Nace Andrew Fielding Huxley, biofísico británico, premio nobel de fisiología y medicina en 1963.

1918

En aplicación del Tratado de Brest-Litovsk, Rusia suspende las hostilidades contra Alemania.

1943

Líbano se independiza del Imperio francés.