Hoy en la historia
Muere Pierre Auguste Renoir
1919
Francia. Pierre-Auguste Renoir fue un pintor francés impresionista, maestro del retrato, que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas. Nació en Haute-Vienne, Limoges, Francia, el 25 de febrero de 1841. En sus creaciones ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. Murió en Cagnes-sur-Mer, Francia, el 3 de diciembre de 1919.
TAL DÍA COMO HOY
1810
Océano Índico. En la isla Mauricio los británicos comienzan una invasión.
1812
En España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez, en el marco de la Guerra de la Independencia.
1912
Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia (la Liga Balcánica) firman el armisticio con el Imperio Otomano, acabando con la Primera Guerra de los Balcanes.
1917
Panamá. Nace Manuel Solís Palma, político, contador y educador panameño.
1950
En Corea se retiran las fuerzas de la ONU.
1967
El médico sudafricano Christian Barnard realiza el primer trasplante mundial de corazón en Ciudad del Cabo.