Muere Pierre Auguste Renoir

1919

Francia. Pierre-Auguste Renoir fue un pintor francés impresionista, maestro del retrato, que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas. Nació en Haute-Vienne, Limoges, Francia, el 25 de febrero de 1841. En sus creaciones ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. Murió en Cagnes-sur-Mer, Francia, el 3 de diciembre de 1919.

1810

Océano Índico. En la isla Mauricio los británicos comienzan una invasión.

1812

En España, las tropas francesas ocupan Madrid por segunda vez, en el marco de la Guerra de la Independencia.

1912

Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia (la Liga Balcánica) firman el armisticio con el Imperio Otomano, acabando con la Primera Guerra de los Balcanes.

1917

Panamá. Nace Manuel Solís Palma, político, contador y educador panameño.

1950

En Corea se retiran las fuerzas de la ONU.

1967

El médico sudafricano Christian Barnard realiza el primer trasplante mundial de corazón en Ciudad del Cabo.