Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1965

Muere Winston Churchill

Inglaterra. Winston Leonard Spencer Churchill fue un político y estadista británico. Nació en Oxfordshire, Inglaterra, el 30 de noviembre de 1874. Durante la II Guerra Mundial se convirtió en protagonistas de las Fuerzas Aliadas.

Fue Primer Ministro del Reino Unido en dos períodos. Sus obras más importantes son: “La II Guerra Mundial”, “Historia de los pueblos de habla inglesa” y sus “Memorias”. En 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura. Murió en Londres, Inglaterra, el 24 de enero de 1965.

Tal día como hoy

1521

En el archipiélago de Tuamotu, Fernando de Magallanes descubre la isla de San Pablo.

1600

En el océano Atlántico sur, el neerlandés Sebald de Weert descubre las islas Malvinas.

1814

En San Salvador se produce la segunda intentona para obtener la autonomía del dominio español.

1820

Estados Unidos. Nace Henry Jarvis Raymond, periodista y político estadounidense cofundador de The New York Times junto a George Jones.

1905

En Rusia, un decreto del zar Nicolás II establece la dictadura militar en San Petersburgo.

1915

Alemania. En Heligoland se enfrentan barcos británicos y alemanes.