Efemérides
Muere Winston Churchill
Fue un político y estadista británico. Nació en Oxfordshire, Inglaterra, el 30 de noviembre de 1874.
1965
Muere Winston Churchill
Inglaterra. Winston Leonard Spencer Churchill fue un político y estadista británico. Nació en Oxfordshire, Inglaterra, el 30 de noviembre de 1874. Durante la II Guerra Mundial se convirtió en protagonistas de las Fuerzas Aliadas.
Fue Primer Ministro del Reino Unido en dos períodos. Sus obras más importantes son: “La II Guerra Mundial”, “Historia de los pueblos de habla inglesa” y sus “Memorias”. En 1953 recibió el Premio Nobel de Literatura. Murió en Londres, Inglaterra, el 24 de enero de 1965.
Tal día como hoy
1521
En el archipiélago de Tuamotu, Fernando de Magallanes descubre la isla de San Pablo.
1600
En el océano Atlántico sur, el neerlandés Sebald de Weert descubre las islas Malvinas.
1814
En San Salvador se produce la segunda intentona para obtener la autonomía del dominio español.
1820
Estados Unidos. Nace Henry Jarvis Raymond, periodista y político estadounidense cofundador de The New York Times junto a George Jones.
1905
En Rusia, un decreto del zar Nicolás II establece la dictadura militar en San Petersburgo.
1915
Alemania. En Heligoland se enfrentan barcos británicos y alemanes.