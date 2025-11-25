Mueren las hermanas Mirabal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1960

República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Nacieron en Ojo de Agua, Salcedo. Minerva y María Teresa militaron en el Movimiento 14 de Junio. Fueron asesinadas en La Cumbre de Puerto Plata, junto al chofer Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de la cárcel pública de Puerto Plata, de visitar a sus esposos. En su honor, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.

1491

Reino de Granada. En Santa Fe, Boabdil y los Reyes Católicos firman las Capitulaciones de Granada.

1776

En Guayana, el español Manuel Centurión toma posesión de su cargo como comandante general.

1783

En Estados Unidos, tras la guerra de independencia, zarpa del puerto de Nueva York el último barco británico de las colonias norteamericanas.

1856

Imperio ruso. Nace Serguéi Tanéyev, compositor ruso.

1918

En el marco de la Primera Guerra Mundial, entra en Estrasburgo el mariscal francés Philippe Pétain.

1975

Surinam se independiza de Países Bajos.