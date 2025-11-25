Hoy en la historia
Mueren las hermanas Mirabal
1960
República Dominicana. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal Reyes fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.
Nacieron en Ojo de Agua, Salcedo. Minerva y María Teresa militaron en el Movimiento 14 de Junio. Fueron asesinadas en La Cumbre de Puerto Plata, junto al chofer Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre de 1960, cuando regresaban de la cárcel pública de Puerto Plata, de visitar a sus esposos. En su honor, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
TAL DÍA COMO HOY
1491
Reino de Granada. En Santa Fe, Boabdil y los Reyes Católicos firman las Capitulaciones de Granada.
1776
En Guayana, el español Manuel Centurión toma posesión de su cargo como comandante general.
1783
En Estados Unidos, tras la guerra de independencia, zarpa del puerto de Nueva York el último barco británico de las colonias norteamericanas.
1856
Imperio ruso. Nace Serguéi Tanéyev, compositor ruso.
1918
En el marco de la Primera Guerra Mundial, entra en Estrasburgo el mariscal francés Philippe Pétain.
1975
Surinam se independiza de Países Bajos.