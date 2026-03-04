La mujer y sus retos más urgentes

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

La violencia de género en el país, su abordaje a través de los medios de comunicación, la nueva crianza, la resiliencia de la mujer, el rol logrado y su entendimiento por parte del hombre y la sociedad, fueron los aspectos tratados ayer en el diálogo Mujer de HOY, en su segunda edición.

El encuentro titulado “Retos y Oportunidades” contó con la participación de la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, Massiel Javier de Dotel, ejecutiva del Colegio Internacional Octavio Dotel (ODIS), y la reconocida periodista Edith Febles.

Cada una, en sus tiempos, se refirió a los retos y desafíos que enfrentan hoy las mujeres frente a las desigualdades.

La periodista Millizen Uribe, moderadora, inició preguntando sobre los retos y desafíos más urgentes de la mujer en el país.

Millizen Uribe, moderadora.

Massiel Javier Dotel fue la primera en intervenir.

“En sí la palabra reto tiene mucha responsabilidad y significa un gran peso en los hombros de la mujeres. Mientras que, dentro de los desafíos, el mayor es la desigualdad, con la que hay que luchar”, afirma.

Sin embargo -dice- “estos retos nos dan la oportunidad de poder expresarnos ampliamente y mostrar todo nuestro potencial”.

En ese sentido, Gloria Reyes manifestó que el tema es complejo, debido a que en el camino hacia el liderazgo de la mujer hay muchos retos y que para ella el primero es el estereotipo de género.

“Es básicamente, cómo el hombre entiende el rol de la mujer, lo que al final perpetua la desigualdad entre nosotras y los hombres”.

Entiende que si se logra superar todo esto, desde el ámbito legal, legislativo... cambiaríamos la presión mediática de exigencias, mayormente en las redes sociales. “Si existiese una conciencia de respeto hacia la mujer, esto no pasara”, añade.

Sobre todo lo expresado por la periodista Edith Febles destaca el abordaje de las noticias sobre violencia de género, la revictimización y escrutinio severo hacia la mujer

Afirma que en República Dominicana, según las datas, las mujeres no están participando en igualdad de condiciones, lo que dijo es un reto muy grande.

Expresó Febles que a pesar de que en las universidades más del 60 % de la matrícula corresponde a mujeres, el mercado laboral las castiga más, ya que no hay equidad, duplicándose la desocupación femenina frente a la masculina.

Dijo además que el 54 % de las mujeres en el país viven de la economía informal, lo que las coloca en una posición de desventaja, debido a que no reciben reivindicaciones como prestaciones laborales, salud, licencia por maternidad...