Mujeres que están rompiendo techos de cristal en República Dominicana

El liderazgo femenino en la República Dominicana vive uno de sus momentos más visibles.

En diferentes áreas (política, deporte, música, cine y cultura) varias mujeres dominicanas están rompiendo barreras históricas y demostrando que el talento y la determinación pueden transformar espacios tradicionalmente dominados por hombres.

Uno de los hitos más recientes lo protagonizó la actriz Zoe Saldaña, quien se convirtió en la primera actriz de origen dominicano en ganar un premio Óscar.

La misma recibió la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por la película Emilia Pérez.

Otras que también se han destacado en la industria que por años ha sido representada por los hombres son Yailin La Más Viral, La Perversa y La Insuperable.

Así como también, la cantante de salve Enerolisa Núñez, quien ha llevado la música tradicional dominicana a escenarios internacionales.

Natti Natasha ha logrado posicionarse como una de las artistas latinas más influyentes, iniciando el año 2026 liderando listas de Billboard con el tema “Dembow”.

Y María Cristina Camilo se convirtió en la primera locutora de radio y presentadora de televisión de República Dominicana.

Política

Pero este fenómeno no se limita al cine. También en la política las féminas se han destacado.

Carolina Mejía, se convirtió en la primera mujer en dirigir la Alcaldía del Distrito Nacional, rompiendo más de cinco siglos de historia municipal dominada por hombres.

También sobresale Betty Gerónimo, alcaldesa de Santo Domingo Norte, una de las mujeres que ha logrado posicionarse en la política municipal.

Mientras que figuras como Milagros Ortiz Bosch se convirtió en la primera vicepresidenta de la República.

Así como también, Minou Tavárez Mirabal, quien es reconocida por ser la primera mujer en postularse a la presidencia por un partido propio, Opción Democrática (2016).

Deportes

En el deporte, la velocista Marileidy Paulino es la primera dominicana en lograr grandes títulos internacionales en los 400 metros, convirtiéndose en referente del atletismo mundial.

Y la triatleta Thais Herrera se convirtió en la primera dominicana en llegar a la cima del monte Everest.

La lista de mujeres que han roto esquemas también incluye a líderes empresariales, culturales y sociales.

Luchas a favor de las mujeres

Ana Emilia Abigaíl Mejía Soliere fue una activista, nacionalista, crítica literaria y educadora de la República Dominicana y considerada pionera del feminismo.

Empresarial

A nivel empresarial, Mercedes Ramos fue la primera mujer en ocupar la presidencia ejecutiva del Grupo Ramos, una de las empresas comerciales más grandes de la República Dominicana.

Y Elena Viyella de Paliza fue la primera mujer en presidir la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).