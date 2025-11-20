Mujeres periodistas presentarán la herramienta clave para enfrentar la violencia digital de género

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte de las acciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Universidad UTESA – Santo Domingo será sede de un encuentro académico para la presentación de la guía didáctica “Rompiendo el algoritmo contra la violencia digital”.

La iniciativa, impulsada por periodistas, artistas y comunicadoras dominicanas desde la plataforma Ciudadanía Fémina, busca visibilizar y enfrentar la violencia digital de género, generando conciencia sobre las agresiones que ocurren en entornos virtuales y promoviendo una cultura de respeto, cuidado y acción colectiva.

La guía constituye una herramienta pedagógica y comunicacional que orienta sobre cómo identificar, prevenir y actuar frente a la violencia digital de género. Será compartida con estudiantes de UTESA como parte de un esfuerzo por integrar el enfoque de derechos y género en la formación académica.

Presentarán la herramienta clave para enfrentar la violencia digital de géneroFuente externa

El encuentro contará con la presencia de destacadas comunicadoras y periodistas que aportarán sus reflexiones y experiencias en torno a la violencia digital de género. En el panel de discusión, se reunirán voces reconocidas como Altagracia Salazar, Millizen Uribe, Shaddai Eves, Susana Gautreau y Karla Báez, quienes desde sus trayectorias profesionales ofrecerán análisis y propuestas para enfrentar este desafío desde la comunicación ética y feminista.

La moderadora de este panel central será Danna Paola Flores Carbajal, estudiante de término de Comunicación de Utesa. Mientras que la maestría de ceremonias será de la comunicadora Frígida Tejeda Díaz.

La jornada también incluirá testimonios transformadores, a cargo de Odile Beato y Amerfi Cáceres, quienes compartirán vivencias y perspectivas que permitirán comprender de manera más cercana el impacto de la violencia digital en la vida de las mujeres.

La presentación oficial de la guía estará en manos de Elvira Lora y Marien Aristy Capitán, responsables de explicar la estructura, los contenidos y la utilidad pedagógica de esta herramienta para estudiantes, docentes, lideresas y líderes comunitarios.

Las autoridades universitarias encabezadas por Cándida Díaz, directora de la Escuela de Comunicación de UTESA, reafirmarán el compromiso de la universidad con la construcción de espacios digitales seguros, inclusivos y libres de violencia.

Este acto representa un paso firme hacia la construcción de una ciudadanía digital consciente, donde la comunicación se convierte en herramienta de transformación social y defensa de los derechos humanos.