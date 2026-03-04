Mujeres que transforman desde el diálogo y liderazgo

Publicado por Lily Luciano Creado: Actualizado:

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este próximo 8 de marzo, el periódico HOY celebró el II Encuentro “Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades”, un espacio de diálogo, reflexión e inspiración que reunió a destacadas voces femeninas de nuestro país.

En esta segunda edición, contamos con la participación de Gloria Reyes, ministra de la mujer; Edith Febles, periodista y Massiel Javier Dotel, empresaria del sector educativo y gestora social, quienes compartieron sus experiencias, desafíos y aprendizajes en sus respectivas trayectorias profesionales y personales. La conversación fue moderada por Millizen Uribe, quien guió el intercambio con preguntas que promovieron un diálogo cercano, auténtico y enriquecedor.

Cada intervención ofreció una perspectiva enriquecedora sobre liderazgo, resiliencia y compromiso, resaltando el papel transformador de las mujeres en la sociedad.

Desde sus experiencias y trayectorias profesionales, las panelistas compartieron vivencias y reflexiones que no solo inspiran, sino que también ponen en valor sus perfiles profesionales.

Mujer de Hoy: Estas son las panelistas

Gloria Reyes Gómez

Nacida en Santo Domingo, es licenciada en Derecho por la Universidad Católica Madre y Maestra, con maestrías en Derecho Internacional, en Microfinanzas y Desarrollo Social, además de un postgrado en Ciencias Políticas. Cuenta con formación especializada en liderazgo y empoderamiento político de las mujeres a nivel internacional.

Fue la diputada más joven del Congreso Nacional tras ser electa en 2016 por la provincia Santo Domingo, y ha recibido reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud en Liderazgo Político. Presidió la Fundación Marca la Diferencia y, en 2020, asumió la Dirección de Progresando con Solidaridad, liderando su transformación en el programa Supérate, desde donde impulsó políticas que beneficiaron a 1.5 millones de hogares y contribuyeron a que 150,000 familias superaran la pobreza. En 2026 fue designada ministra de la Mujer, enfocando su gestión en fortalecer las políticas de igualdad, la autonomía económica femenina, la agenda de cuidados y la prevención de la violencia de género. Ese mismo año asumió la Presidencia Pro Témpore del COMMCA, promoviendo una agenda regional orientada a la igualdad y la participación plena de las mujeres en los espacios de decisión.

Massiel Javier Dotel

Es una líder educativa, empresaria y gestora social comprometida con la formación integral de niños y jóvenes. Es licenciada en Administración de Empresas con mención en Negocios Internacionales por la PUCMM y cursa una maestría en Gestión y Dirección Educativa. Se desempeña como directora general del Colegio Internacional Octavio Dotel, donde ha fortalecido su proyección internacional y su propuesta académica bilingüe basada en la excelencia y los valores.

También dirige la OD Gymnastics Academy, promoviendo tanto el alto rendimiento deportivo como la formación del carácter. Preside la Fundación Educativa Help4U y la Fundación Deportiva Octavio Dotel, impulsando iniciativas educativas y deportivas para niños y jóvenes de escasos recursos.

Edith Febles

Edith Febles Batista nació en El Seibo y desde muy joven descubrió su vocación por la comunicación a través de la radio, medio en el que aprendió periodismo.

Inició formalmente su carrera en la Unión Dominicana de Emisoras Católicas (UDECA).

Posteriormente, se integró al periódico El Caribe, donde consolidó su formación en la prensa escrita, fortaleciendo el rigor, la ética y la profundidad analítica que han caracterizado su trayectoria. Allí realizó importantes trabajos de investigación que marcaron su crecimiento profesional. Más adelante dio el salto a la televisión a través de Cadena de Noticias, equipo que posteriormente se conformaría en Noticias SIN, y se integró al programa El Informe, consolidando su presencia en televisión. A lo largo de su carrera ha mantenido un estilo prudente, reflexivo y ético, comprometido con la responsabilidad de contextualizar y analizar los hechos antes de emitir juicios.

Actualmente, lidera el matutino El Día y conduce y produce su espacio “La cosa como es”.