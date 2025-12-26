Multitudinaria fiesta navideña reúne a munícipes y líderes nacionales en Santo Domingo Oeste

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Oeste. En un ambiente de alegría, confraternidad y espíritu navideño, la diputada Eduviges Bautista Gomera, conocida como Leyvi Bautista, junto a su esposo Jean Claude, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio Santo Domingo Oeste, realizó el pasado sábado su tradicional fiesta navideña, dedicada a los munícipes de esta demarcación y a invitados especiales de todo el país.

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Eventos BG, en Santo Domingo Oeste, y contó con la presencia de dirigentes de la dirección municipal y nacional del PRM, así como de importantes figuras del ámbito político dominicano.

Al dirigirse a los asistentes, la diputada Leyvi Bautista expresó su agradecimiento por el respaldo recibido cada año y destacó que esta celebración se ha convertido en una tradición que busca compartir con la comunidad y fortalecer los lazos con los munícipes durante la Navidad.

“Esta fiesta representa nuestro compromiso con Santo Domingo Oeste. Cada diciembre la preparamos con mucho cariño para nuestra gente, porque se merecen celebrar en grande”, afirmó la legisladora.

Por su parte, Jean Claude valoró la masiva asistencia y aseguró sentirse orgulloso de la participación entusiasta de la comunidad en cada edición de esta celebración.

Durante la actividad se realizaron rifas de electrodomésticos como televisores, neveras, lavadoras, estufas, además de premios en efectivo, concursos de baile y múltiples sorpresas que animaron a los presentes.

La parte artística estuvo a cargo de Toño Rosario, Eudis “El Invencible” y Secreto “El Famoso Biberón”. La animación fue conducida por Caro Brito, Jonathan Reynoso y Edward Calderón.

El evento también contó con la asistencia de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y los diputados Jacqueline Fernández, Ydenia Doñé y Eugenio Cedeño, entre otras destacadas personalidades del PRM.