El mundo de influencers que se hizo millonario con falsedades

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) pidió este martes la condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa ‘influencer’ Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca, indicó EFE.

El fiscal Cristian Barilli solicitó al juez la condena de la celebridad por fraude agravado, según avanzan medios locales.

La bloguera declaró que todo lo que han hecho ha sido «de buena fe». «Ninguno de nosotros se ha lucrado», recalcó, en declaraciones recogidas por la prensa local a la salida del juzgado.

Ferragni acudió esta mañana a la audiencia, así como los otros dos imputados en el proceso, su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa Cerealitalia-ID, Franco Cannilo.

Otros casos similares

Pero Ferragni no es una excepción aislada, también con el pasar de los años se han descubiertos otros hechos similiares.

Tal es el caso de Ramon Olorunwa Abbas, un ciudadano nigeriano de 40 años, también conocido por su cuenta de Instagram, "Ray Hushpuppi", quien conspiró para lavar decenas de millones de dólares a través de una serie de estafas en línea e hizo alarde de su lujoso estilo de vida financiado por el crimen en las redes sociales fue sentenciado hoy a 135 meses de prisión federal.

Así lo dio a conocer el portal web United States Attorney’s Office.

Fue sentenciado por el juez de distrito de los Estados Unidos Otis D. Wright II, quien también ordenó a Abbas pagar $ 1,732,841 en restitución a dos víctimas de fraude.

En abril de 2021, Abbas se declaró culpable de un cargo de conspiración para el lavado de dinero. Fue arrestado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en junio de 2020.

Mientras, que medios internacionales también nombran a Caroline Calloway, una influencer de redes sociales que se hizo famosa en Instagram a mediados de la década de 2010 por su vida en la Universidad de Cambridge.

Pero después de un tiempo, se revelaron que había comprado seguidores y que su amiga cercana, Natalie Beach, escribía sus famosos pies de foto.

Este descubrimiento llevó a que muchos la acusaran de ser una "estafadora".