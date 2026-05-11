Cómo murió Bob Marley y qué enfermedad tenía

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El mundo de la música perdió a uno de sus íconos más influyentes el 11 de mayo de 1981, cuando falleció en Miami el cantante jamaicano Bob Marley, máximo exponente del reggae y símbolo del movimiento rastafari. Tenía apenas 36 años y dejaba un legado que trascendió fronteras, con canciones que hablaban de paz, justicia y resistencia.

La causa de su muerte fue un melanoma lentiginoso acral, un tipo de cáncer de piel raro y agresivo que se originó en el dedo gordo de su pie derecho tras una lesión jugando fútbol. El diagnóstico llegó en 1977, pero Marley decidió no someterse a la amputación recomendada por los médicos, en parte por sus creencias religiosas.

El cáncer avanzó silenciosamente y terminó extendiéndose a órganos vitales como el cerebro y los pulmones.

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A pesar de su estado de salud, Marley continuó con giras internacionales y grabaciones, mostrando una fortaleza que sorprendía a sus seguidores. En 1980 realizó el Uprising Tour, pero debió cancelarlo cuando su condición empeoró. Buscó tratamiento en Alemania bajo métodos alternativos, aunque sin éxito.

Sus últimas palabras a su hijo Ziggy fueron: “El dinero no puede comprar la vida”. El funeral de Bob Marley, celebrado el 21 de mayo de 1981 en Jamaica, fue un evento multitudinario que combinó rituales rastafari y la tradición ortodoxa etíope, reflejando la espiritualidad que marcó su vida.