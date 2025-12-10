Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Museo Memorial firma acuerdo con universidad de Francia

La Universidad d’Orleans es una prestigiosa casa de estudios estatal situada en la ciudad francesa de Orleans

Durante la firma.

Como parte de los esfuerzos que realiza el Museo Memorial de la Resistencia Dominicano (MMRD) por continuar expandiendo la preservación de la memoria, la institución inició de manera formal intercambios culturales con la Universidad D’Orleans, en Francia, donde la directora de la entidad, doctora Luisa De Peña Díaz, firmó un acuerdo con el rector de esa importante academia, Éric Blond. 

El convenio busca fortalecer los proyectos culturales en el ámbito de investigación.

