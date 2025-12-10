Museo Memorial firma acuerdo con universidad de Francia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte de los esfuerzos que realiza el Museo Memorial de la Resistencia Dominicano (MMRD) por continuar expandiendo la preservación de la memoria, la institución inició de manera formal intercambios culturales con la Universidad D’Orleans, en Francia, donde la directora de la entidad, doctora Luisa De Peña Díaz, firmó un acuerdo con el rector de esa importante academia, Éric Blond.

El convenio busca fortalecer los proyectos culturales en el ámbito de investigación.